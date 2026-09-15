La UEFA Nations League 2026/27 si prepara a introdurre alcune novità importanti nel sistema di promozioni e retrocessioni. La competizione manterrà il formato con quattro leghe e quattro gironi da quattro squadre nella Lega A, ma il nuovo regolamento modifica alcuni meccanismi legati alle squadre che termineranno il girone nelle posizioni di vertice. Le prime due classificate di ogni gruppo accederanno ai quarti di finale, mentre per le terze e le quarte sono previste nuove dinamiche per la permanenza o il passaggio tra le varie leghe.

Le terze avranno una possibilità in più

La principale novità riguarda le. Non tutte saranno automaticamente costrette a disputare lo spareggio per la permanenza: la graduatoria complessiva prevista dal regolamento UEFA consentirà di determinare le posizioni delle squadre attraverso criteri specifici.

ROMA, ITALIA – 10 ottobre: Il logo della FIGC – Federazione Italiana Giuoco Calcio visibile all'interno dello stadio prima della partita della fase a gironi della Lega A, Gruppo A2, di UEFA Nations League 2024/25 tra Italia e Belgio allo Stadio Olimpico, il 10 ottobre 2024 a Roma, Italia. (Foto di Emmanuele Ciancaglini/Getty Images)

Le terze classificate saranno comunque coinvolte nel nuovo sistema di spareggi con le seconde della Lega B, mentre le quattro quarte classificate della Lega A saranno retrocesse direttamente. Il regolamento UEFA stabilisce inoltre che le squadre vengano ordinate tenendo conto, tra gli altri criteri, dei punti, della differenza reti, dei gol segnati e dei risultati ottenuti nelle partite considerate per la classifica generale.

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Italia: obiettivo continuità

Per l', inserita nel girone A con, la priorità sarà chiudere il girone nelle prime due posizioni e conquistare direttamente l'accesso ai quarti di finale. La fase a gironi inizierà il 24 settembre 2026 e terminerà il 17 novembre, mettendo in palio punti pesanti non solo per la qualificazione alla fase successiva, ma anche per evitare il rischio di dover affrontare gli spareggi.

Gli azzurri dovranno quindi mantenere la massima continuità nell'arco delle sei giornate, perché anche la posizione finale nel girone potrà avere conseguenze importanti sul percorso successivo. Quarti di finale e spareggi sono previsti tra il 25 e il 30 marzo 2027, mentre la fase finale della competizione si giocherà dal 9 al 13 giugno 2027. Per l'Italia l'obiettivo sarà dunque ambizioso: non limitarsi a conservare il posto nella Lega A, ma provare a chiudere il girone tra le prime due e continuare il cammino verso la fase decisiva della Nations League.