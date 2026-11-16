Il Crystal Palace ha individuato in Thomas Frank il profilo giusto per ripartire. Secondo quanto riportato da Sky Sports, il club londinese ha raggiunto un principio di accordo con l'allenatore danese per affidargli la guida tecnica della squadra, rimasta senza allenatore dopo l'esonero di Pierre Sage. L'intesa tra le parti sarebbe già stata raggiunta e l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare nelle prossime 24-48 ore. Frank è atteso a Londra nel corso della settimana per completare gli ultimi passaggi dell'operazione e diventare il nuovo responsabile tecnico degli Eagles.

Thomas Frank: Brentford, Tottenham e ora Crystal Palace

Caricamento post Instagram...

La decisione di cambiare guida tecnica per il Crystal Palace è arrivata dopo un avvio di stagione particolarmente complicato. La squadra occupa attualmente l'ultimo posto della Premier League con appena sette punti conquistati nelle prime dieci giornate, a due lunghezze dalla zona salvezza. Una situazione delicata che ha spinto la dirigenza ad intervenire, esonerando Pierre Sage e ricercando un allenatore capace di invertire rapidamente la rotta.. Il tecnico danese ha costruito gran parte della propria reputazione durante i sette anni trascorsi al Brentford, dal 2018 al 2025. Sotto la sua guida, le Bees hanno conquistato la promozione in Premier League, riuscendo successivamente a consolidarsi nella categoria e raggiungendo anche il nono posto nella stagione 2022-23.

LONDRA, INGHILTERRA - 10 FEBBRAIO: Thomas Frank, allenatore del Tottenham Hotspur, impartisce istruzioni alla squadra durante la partita di Premier League tra Tottenham Hotspur e Newcastle United al Tottenham Hotspur Stadium, il 10 febbraio 2026 a Londra, in Inghilterra. (Foto di Steve Bardens/Getty Images)

Nella scorsa stagione è arrivata la chiamata del Tottenham, dove Frank ha preso il posto di Ange Postecoglou. L'avventura agli Spurs non ha prodotto i risultati sperati: il danese è stato esonerato nel febbraio 2026, dopo meno di otto mesi alla guida della squadra.

Adesso il Crystal Palace rappresenta l'occasione per rilanciarsi e dimostrare nuovamente il proprio valore in Premier League.

L'eventuale arrivo di Frank si inserisce in un momento particolarmente delicato per gli Eagles, chiamati a risalire la classifica e a gestire contemporaneamente gli impegni europei. Il primo appuntamento di campionato dopo la pausa nazionali sarà la trasferta di Coventry, in programma sabato 21 novembre. Successivamente, il 26 novembre, il Palace affronterà la Real Sociedad in Europa League.

Una nuova avventura sta per cominciare per Thomas Frank, chiamato a raccogliere un'eredità complicata e a riportare il Crystal Palace fuori dalla zona retrocessione.