Principio d'accordo tra il club londinese ed il tecnico danese. Atteso l'annuncio ufficiale nelle prossime 24-48 ore: Thomas Frank è pronto a tornare in Premier League
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Il Crystal Palace ha individuato in Thomas Frank il profilo giusto per ripartire. Secondo quanto riportato da Sky Sports, il club londinese ha raggiunto un principio di accordo con l'allenatore danese per affidargli la guida tecnica della squadra, rimasta senza allenatore dopo l'esonero di Pierre Sage. L'intesa tra le parti sarebbe già stata raggiunta e l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare nelle prossime 24-48 ore. Frank è atteso a Londra nel corso della settimana per completare gli ultimi passaggi dell'operazione e diventare il nuovo responsabile tecnico degli Eagles.
Thomas Frank: Brentford, Tottenham e ora Crystal PalaceLa decisione di cambiare guida tecnica per il Crystal Palace è arrivata dopo un avvio di stagione particolarmente complicato. La squadra occupa attualmente l'ultimo posto della Premier League con appena sette punti conquistati nelle prime dieci giornate, a due lunghezze dalla zona salvezza. Una situazione delicata che ha spinto la dirigenza ad intervenire, esonerando Pierre Sage e ricercando un allenatore capace di invertire rapidamente la rotta.
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Nella scorsa stagione è arrivata la chiamata del Tottenham, dove Frank ha preso il posto di Ange Postecoglou. L'avventura agli Spurs non ha prodotto i risultati sperati: il danese è stato esonerato nel febbraio 2026, dopo meno di otto mesi alla guida della squadra.
Adesso il Crystal Palace rappresenta l'occasione per rilanciarsi e dimostrare nuovamente il proprio valore in Premier League.
L'eventuale arrivo di Frank si inserisce in un momento particolarmente delicato per gli Eagles, chiamati a risalire la classifica e a gestire contemporaneamente gli impegni europei. Il primo appuntamento di campionato dopo la pausa nazionali sarà la trasferta di Coventry, in programma sabato 21 novembre. Successivamente, il 26 novembre, il Palace affronterà la Real Sociedad in Europa League.
Una nuova avventura sta per cominciare per Thomas Frank, chiamato a raccogliere un'eredità complicata e a riportare il Crystal Palace fuori dalla zona retrocessione.
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