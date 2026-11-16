Nicholas Opoku ha finalmente trovato i suoi primi minuti con la maglia del Las Palmas, ma il suo debutto non è andato come si sarebbe atteso lui stesso. Parliamo di un difensore di nazionalità ghanese, ex conoscenza del campionato di Serie A. Per due stagioni, infatti, dal 2018 al 2020, il classe 1997 ha vestito la maglia bianconera dell'Udinese, con 22 presenze all'attivo tra campionato e Coppa Italia. Dopo cinque anni trascorsi in Francia all'Amiens e due stagioni con i turchi del Kasimpasa, Opoku ha scelto la Spagna per dare seguito alla sua carriera. Nonostante la lunghissima attesa però, il ghanese ha deluso completamente alla prima con il nuovo club.

Opoku, prima da dimenticare: espulso dopo neanche due minuti

È arrivato lo scorso agosto in Liga2, ma finora Opoku non aveva mai visto il rettangolo di gioco. O almeno, non lo aveva mai fatto in campionato. In, infatti, il calciatore aveva già dato modo di mettersi in mostra con la maglia del Las Palmas. Erano i 64esimi di finale della competizione e il centrale giocò da titolare, rimanendo i campo sino al 73° minuto. Dopo di che,per l'ex Udinese

TORINO, ITALIA - 15 GENNAIO: Paulo Dybala della Juventus salta per la palla contro Nicholas Opoku dell'Udinese Calcio all'Allianz Stadium il 15 gennaio 2020 a Torino, Italia. (Foto di Valerio Pennicino - Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

Giunto al 15 novembre, il calciatore ha finalmente avuto una chance in Granada-Las Palmas. Entrato in campo all'83° minuto al posto di Adrian Rodriguez, il calciatore è stato espulso dopo un minuto e quarantaquattro secondi. I suoi compagni di squadra, già sotto nel punteggio, hanno perso la partita costretti all'inferiorità numerica. Nessun calciatore del club spagnolo aveva mai avuto un debutto più breve sinora in campionato.

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Il direttore sportivo del club, Luis, lo aveva definito durante la conferenza di presentazione pronto a garantire "rendimento immediato". Di certo, non avrà voluto intendere quanto si è poi materializzato sul campo. Rimane intonso il debutto "da record" diin Liga, quando lasciò il campo, con il Valencia, dopo appena 62 secondi.