Nonostante non si siano creati particolari problemi alla sicurezza, in Inghilterra è scattato il pugno duro

Michele Massa 16 aprile - 14:36

Situazione paradossale per lo York City che sta vivendo una stagione da protagonista assoluto nella National League, guidando la classifica con 104 punti e avvicinandosi alla promozione in League Two, il calcio professionistico inglese. Proprio in questo momento cruciale della stagione, però, si è aperto un caso destinato a far discutere.

Il caso dello York City e l'esultanza della discordia — Durante una delle ultime partite casalinghe, il gol decisivo è arrivato al 96’, scatenando una vera e propria esplosione di gioia sugli spalti. Dietro la porta, alcuni tifosi, presi dall’entusiasmo, hanno provocato il crollo di un cartellone pubblicitario a bordo campo. Un episodio avvenuto esclusivamente in fase di esultanza, senza invasione del terreno di gioco e senza alcun problema di ordine pubblico.

Nonostante questo, nelle ore successive sono stati emessi 22 DASPO nei confronti di altrettanti tifosi. Una decisione che ha immediatamente sollevato polemiche e che ha spinto la società a intervenire pubblicamente. Il club, attraverso i propri proprietari, ha sottolineato quanto il sostegno dei tifosi sia fondamentale in questa fase decisiva della stagione e ha annunciato l’intenzione di chiedere una revisione completa di video e immagini per valutare la possibile revoca dei provvedimenti.

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Secondo la posizione del club, la sanzione appare eccessivamente severa rispetto alla dinamica dell’episodio, soprattutto considerando che si è trattato di una semplice esultanza collettiva per un gol allo scadere. Raramente si vede una società e la sua proprietà esporsi in maniera così diretta su una vicenda disciplinare che coinvolge i propri tifosi, a dimostrazione di quanto il caso sia stato percepito come delicato e potenzialmente ingiusto.

Ora la speranza, da parte del club e dei sostenitori coinvolti, è che la revisione possa portare a un ridimensionamento dei provvedimenti, permettendo ai tifosi di tornare a vivere senza restrizioni il finale di una stagione che potrebbe comunque entrare nella storia dello York City.