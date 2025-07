Partita interrotta per un episodio di razzismo: indagini in corso

Secondo quanto riportato da BBC Radio York, il giocatore coinvolto (il nome non è stato comunicato), durante una sostituzione, si sarebbe improvvisamente avvicinato alla tribuna tentando di raggiungere lo spettatore responsabile. Il commentatore David Ward della BBC Radio York ha dichiarato: “Sembrava che si stessero facendo dei rumori verso la panchina degli ospiti, il che ha spinto il giocatore a cercare di entrare in tribuna per affrontare lo spettatore.” Il tifoso si sarebbe poi consegnato spontaneamente agli steward prima di essere allontanato dallo stadio.