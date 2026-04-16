"15 anni fa avrei pensato fosse uno scherzo". Così ha parlato Muriqi, dopo aver ricevuto le congratulazioni da Eto'o per il suo record di gol. Il kosovaro è diventato il top scorer di sempre in Liga con il Maiorca, superando proprio il camerunense.

Francesco Di Chio 16 aprile 2026 (modifica il 16 aprile 2026 | 14:16)

Con la doppietta al Rayo Vallecano, Vedat Muriqi è diventato il calciatore con piu reti nella storia della Liga indossando la maglia del Maiorca, superando niente meno che Samuel Eto'o. L'ex attaccante camerunense ha voluto congratularsi con il kosovaro, con una richiesta speciale.

Il pirata nella storia — Approdato in terra spagnola dalla Lazio, Vedat Muriqi mai avrebbe immaginato di entrare nella storia del club. Il kosovaro infatti, con i suoi 21 gol in stagione e la doppietta messa a segno nell'ultima giornata contro il Rayo Vallecano, è diventato il calciatore più prolifico della storia del Maiorca in Liga. L'attaccante ha superato una vera e propria leggenda come Samuel Eto'o, e adesso punta un'altro record, sempre dell'ex attaccante del Barcellona: 70 gol in tutte le competizioni con la maglia de Los bermellones.

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Eto'o si congratula con Muriqi — Quando il Maiorca ha invitato Muriqi allo stadio San Moix per celebrare il record di miglior marcatore nella storia della Liga con la maglia del Maiorca, il kosovaro si aspettava un semplice riconoscimento. Trovatosi davanti ad un maxi schermo, avrà probabilmente immaginato di vedere un montaggio con tutti i suoi gol in maglia roja. Ma con sua grande sorpresa, in video si è palesato Samuel Eto'o, leggenda del club spagnolo, per complimentarsi con il suo successore.

"Dal Camerun, Vedat, ti mando le mie congratulazioni e la mia felicità per quello che hai appena fatto". Poi chiude con un auspicio per il futuro: "Ti chiedo di continuare così, divertendoti e rendendo il nostro Maiorca ancora più grande. Congratulazioni a te e a tutti i compagni che ti hanno aiutato. Congratulazioni."

Muriqi è rimasto stupito, e ha detto di essere onorato di aver ricevuto le congratulazioni da Eto'o: "Non me l'aspettavo. Grazie mille per questo video da una vera leggenda come Samuel Eto'o. Apprezzo molto le sue parole. Ha fatto un ottimo lavoro qui, e tutti sappiamo com'è andata la sua carriera. Sono grato che si sia preso il tempo di congratularsi con me". Essere incoronati da Eto'o è una cosa che Muriqi non avrebbe mai potuto immaginare: "Sono un professionista da 15 o 16 anni, e se 15 anni fa mi aveste detto che avrei ricevuto un video da Eto'o, avrei detto che era impossibile, uno scherzo, e invece eccoci qui oggi".