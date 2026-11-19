Il centravanti uruguaiano guarda al futuro della sua carriera e si sofferma sulla possibilità di appendere gli scarpini al chiodo
La mancanza di Messi si sente: la Bombonera vuota per l'amichevole tra Argentina e Uruguay
L'avventura di Luis Suarez negli Stati Uniti prosegue tra gol, ambizioni e voglia di competere ad alti livelli, con il centravanti uruguaiano che, nonostante i 39 anni, non sembra ancora intenzionato a mettere fine alla propria carriera, anche alla luce del rendimento mantenuto con la maglia dell'Inter Miami. La possibilità di appendere gli scarpini al chiodo, tuttavia, è un argomento che inevitabilmente accompagna questa fase della sua carriera. Intervistato dal programma radiofonico Tot Costa, l'ex attaccante del Barcellona ha affrontato proprio il tema del futuro, soffermandosi anche sul rapporto con Lionel Messi e sull'eventualità che i due possano ritirarsi nello stesso momento.
Suárez sul ritiro e il futuro con Messi: "Potrei fermarmi prima io"Nel corso dell'intervista, Suarez ha spiegato che non esiste ancora una data per il suo addio al calcio giocato. La priorità resta continuare a divertirsi e conservare quella competitività che ha sempre caratterizzato il suo modo di vivere il pallone: "Finché continueremo a provare piacere, a divertirci e ad avere voglia di vincere, non ci fermeremo", ha dichiarato, lasciando intendere che anche Messi condivida questa mentalità. Proprio parlando dell'argentino, l'uruguaiano ha ammesso che potrebbe essere lui ad anticipare il ritiro: "Leo ha tantissime energie e desidera ancora giocare a lungo. Per questo gli ho detto che probabilmente sarò io a fermarmi prima, mentre lui potrà continuare".
L'uruguaiano ha infine spiegato di sentirsi ancora in buone condizioni e di avere la volontà di proseguire il proprio percorso, mentre con l'Inter Miami sono già stati avviati i confronti per discutere di un possibile rinnovo: "Mi sento bene e anche la società è contenta del mio rendimento".
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