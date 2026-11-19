L'avventura di Luis Suarez negli Stati Uniti prosegue tra gol, ambizioni e voglia di competere ad alti livelli, con il centravanti uruguaiano che, nonostante i 39 anni, non sembra ancora intenzionato a mettere fine alla propria carriera, anche alla luce del rendimento mantenuto con la maglia dell'Inter Miami. La possibilità di appendere gli scarpini al chiodo, tuttavia, è un argomento che inevitabilmente accompagna questa fase della sua carriera. Intervistato dal programma radiofonico Tot Costa, l'ex attaccante del Barcellona ha affrontato proprio il tema del futuro, soffermandosi anche sul rapporto con Lionel Messi e sull'eventualità che i due possano ritirarsi nello stesso momento.

Suárez sul ritiro e il futuro con Messi: "Potrei fermarmi prima io"

🇺🇾🗣️ Luis Suárez: "I’d like to work on the sporting side, as a sporting director or in a similar role when I retire."



"I’m more interested in helping manage that side of a club than in coaching.”



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Nel corso dell'intervista, Suarez ha spiegato che. La priorità resta continuare a divertirsi e conservare quella competitività che ha sempre caratterizzato il suo modo di vivere il pallone: "Finché continueremo a provare piacere, a divertirci e ad avere voglia di vincere, non ci fermeremo", ha dichiarato, lasciando intendere che anchecondivida questa mentalità.Proprio parlando dell'argentino, l'uruguaiano ha ammesso che potrebbe essere lui ad anticipare il ritiro: "Leo ha tantissime energie e desidera ancora giocare a lungo., mentre lui potrà continuare".

RIYAD, ARABIA SAUDITA - 29 GENNAIO: Lionel Messi dell'Inter Miami festeggia il secondo gol della sua squadra, realizzato su calcio di rigore, insieme al compagno di squadra Luis Suárez, durante la partita della Riyadh Season Cup tra Al Hilal e Inter Miami alla Kingdom Arena, il 29 gennaio 2024 a Riyad, in Arabia Saudita. (Foto di Yasser Bakhsh/Getty Images)

L'uruguaiano ha infine spiegato di sentirsi ancora in buone condizioni e di avere la volontà di proseguire il proprio percorso, mentre con l'Inter Miami sono già stati avviati i confronti per discutere di un possibile rinnovo: "Mi sento bene e anche la società è contenta del mio rendimento".