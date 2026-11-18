Il Siviglia non trova un nuovo proprietario. A guidare le trattative sarà da ora Goldman Sachs, fondo che ha coperto i debiti del club. Alla porta c'è anche l'ex Real Madrid Bale
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Il Siviglia cerca ancora un nuovo acquirente. L'argomento è sempre all'ordine del giorno, anche se una soluzione sembra lontana. Per evitare inconvenienti come quello accaduto con Sergio Ramos, Goldman Sachs, che ha finanziato i debiti del club, e che aspetta un rientro del prestito dai nuovi proprietari, ha deciso di essere parte coinvolta e attiva nel processo di decisione del nuovo proprietario. La lista di interessati è lunga, e tra questi compare anche Gareth Bale, che sta facendo da consulente ad un fondo interessato all'acquisizione, il Juggernaut Capital Partners.
Siviglia, si cerca il nuovo proprietario: nella lista anche Gareth BaleNon c'è ancora la nuova proprietà per il Siviglia. Il club era stato vicino a diventare di proprietà di Sergio Ramos, ex bandiera dei rojiblancos. Ma le carte in tavola sono cambiate. Five Investment Capital, fondo di cui fa parte lo spagnolo, ha prima presentato un'offerta di 450 milioni di euro - che è stata accettata in via preliminare - per poi modificare la stessa offerta riducendo drasticamente l'offerta di acquisto delle azioni. Ovviamente, il club ha rifiutato la proposta.
E, per evitare situazioni spiacevoli come questa, Goldman Sachs ha deciso di intervenire. Il colosso della finanza ha prestato in due tranche delle ingenti somme al club spagnolo per evitare problemi finanziari - prima 108 poi altri 70 milioni di euro. Ed ora, ha deciso di farsi coinvolgere nella selezione della nuova proprietà. Questo anche perché, con molta probabilità, sarà proprio la nuova proprietà a dover restituire il prestito a Goldman.
Inoltre il colosso ha anche un pacchetto di clienti che potrebbero essere coinvolti nell'acquisto del club. In più, la banca potrebbe anche agevolare l'accesso di eventuali clienti ai finanziamenti necessari per poter acquistare il club, viste le enormi richieste. Il colosso della finanza ha il coltello dalla parte del manico in questa situazione, e sta facendo pressione sugli azionisti per abbassare le pretese.E, stando a quanto riportato da AS, noto quotidiano spagnolo, le richieste degli azionisti del club si sarebbero ammorbidite. Se prima per acquisire l'85% del club servivano 300 milioni di euro, ora la cifra richiesta sarebbe scesa a 250. Secondo il quotidiano però, è una cifra ritenuta ancora troppo alta da chi è interessato a diventare socio di maggioranza del club. Tra i papabili c'è anche Gareth Bale. L'ex calciatore del Real Madrid starebbe infatti facendo da consulente al fondo Juggernaut Capital Partners, che parrebbe molto interessato a rilevare lo storico club spagnolo.
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