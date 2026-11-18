Il Siviglia cerca ancora un nuovo acquirente. L'argomento è sempre all'ordine del giorno, anche se una soluzione sembra lontana. Per evitare inconvenienti come quello accaduto con Sergio Ramos, Goldman Sachs, che ha finanziato i debiti del club, e che aspetta un rientro del prestito dai nuovi proprietari, ha deciso di essere parte coinvolta e attiva nel processo di decisione del nuovo proprietario. La lista di interessati è lunga, e tra questi compare anche Gareth Bale, che sta facendo da consulente ad un fondo interessato all'acquisizione, il Juggernaut Capital Partners.

Siviglia, si cerca il nuovo proprietario: nella lista anche Gareth Bale

. Il club era stato vicino a diventare di proprietà di Sergio Ramos, ex bandiera dei rojiblancos. Ma le carte in tavola sono cambiate., fondo di cui fa parte lo spagnolo, ha prima presentato un'offerta di 450 milioni di euro - che è stata accettata in via preliminare - per poi modificare la stessa offerta. Ovviamente, il club ha rifiutato la proposta.

E, per evitare situazioni spiacevoli come questa, Goldman Sachs ha deciso di intervenire. Il colosso della finanza ha prestato in due tranche delle ingenti somme al club spagnolo per evitare problemi finanziari - prima 108 poi altri 70 milioni di euro. Ed ora, ha deciso di farsi coinvolgere nella selezione della nuova proprietà. Questo anche perché, con molta probabilità, sarà proprio la nuova proprietà a dover restituire il prestito a Goldman.

SIVIGLIA, SPAGNA - 6 NOVEMBRE: Veduta esterna dello stadio prima della partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Siviglia FC e Deportivo Alavés all'Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, il 6 novembre 2026 a Siviglia, in Spagna. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

Inoltre il colosso ha anche un pacchetto di clienti che potrebbero essere coinvolti nell'acquisto del club. In più, la banca potrebbe anche agevolare l'accesso di eventuali clienti ai finanziamenti necessari per poter acquistare il club, viste le enormi richieste. Il colosso della finanza ha il coltello dalla parte del manico in questa situazione, e sta facendo pressione sugli azionisti per abbassare le pretese.

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👇 Gareth Bale eyeing Sevilla takeoverhttps://t.co/F75slsYORg pic.twitter.com/VHvYJhwg5k — FourFourTwo (@FourFourTwo) November 17, 2026