Che il Barcellona sia una grande esperta nello scoprire giovani talenti è risaputo da tempo. Non a casa, come riporta Mundo Deportivo, nelle prossime ore il club blaugrana annuncerà il rinnovo dell'ennesimo giovane cresciuto nella cantera. Stiamo parlando di Xavi Espart. Terzino, classe 2007, lo spagnolo ha fatto il suo debutto in prima squadra nella scorsa stagione e in questa nuova annata ha trovato sempre più spazio e, soprattutto, le sue prime due reti da professionista. Il Barcellona, proprio per questo, non vuole perdere tempo.

Xavi Espart-Barcellona, pronto il rinnovo: venerdì la firma

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Espart, come accennato, aveva

esordito in prima squadra la scorsa stagione e durante il precampionato si è guadagnato un posto nella rosa titolare, indossando la maglia numero 12. Il prodotto del vivaio del Barça è diventato un elemento chiave nei piani di

Hansi Flick

in questa stagione, giocando come terzino su entrambe le fasce, sebbene la sua posizione naturale sia quella di centrocampista. Prima dell'infortunio alla caviglia subito nel Clásico contro il Real Madrid, lo spagnolo aveva disputato 9 partite in questa stagione, otto nella Liga e una in Champions League. Inoltre, oltre ai due gol, ha anche realizzato due assist.

Ilsi prepara a blindare il nuovo suo gioiello. Xavi Espart , come riportato da Mundo Deportivo, nei prossimi giorni firmerà il rinnovo del contratto con il club blaugrana che, per l'esattezza, dovrebbe essere ufficiale entro questo venerdì. Il terzino prolungherà la sua permanenza alfino al 2030. Al classe 2007 sono bastate poche partite per convincere prima Hansi, che adesso gli sta concedendo sempre più spazio, e la dirigenza catalana. Basti pensare al fatto che in questa stagione è già riuscito a mettere a segno ben due reti. Le sue prime da professionista.

BARCELLONA, SPAGNA - 25 OTTOBRE: Xavi Espart, dell'FC Barcelona, ​​beve da una borraccia prima della partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra FC Barcelona e Real Madrid, disputata allo Spotify Camp Nou il 25 ottobre 2026 a Barcellona, ​​in Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

In carriera, Xavi Espart vanta anche molte presenze con le giovanili della Spagna, con la cui categoria U19 ha vinto l'Europeo di questa estate in Galles, e lo scorso settembre ha avuto anche modo di esordire anche con la selezione U21. Un esordio, tuttavia, amaro dato che le Furie Rosse sono state batture dai coetanei della Finlandia per 2-1.