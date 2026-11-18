Già due reti realizzate in questa stagione, il 19enne venerdì firmerà il rinnovo con i blaugrana: il nuovo contratto scadrà nel 2030
Che il Barcellona sia una grande esperta nello scoprire giovani talenti è risaputo da tempo. Non a casa, come riporta Mundo Deportivo, nelle prossime ore il club blaugrana annuncerà il rinnovo dell'ennesimo giovane cresciuto nella cantera. Stiamo parlando di Xavi Espart. Terzino, classe 2007, lo spagnolo ha fatto il suo debutto in prima squadra nella scorsa stagione e in questa nuova annata ha trovato sempre più spazio e, soprattutto, le sue prime due reti da professionista. Il Barcellona, proprio per questo, non vuole perdere tempo.
Xavi Espart-Barcellona, pronto il rinnovo: venerdì la firmaIl Barcellona si prepara a blindare il nuovo suo gioiello. Xavi Espart, come riportato da Mundo Deportivo, nei prossimi giorni firmerà il rinnovo del contratto con il club blaugrana che, per l'esattezza, dovrebbe essere ufficiale entro questo venerdì. Il terzino prolungherà la sua permanenza al Camp Nou fino al 2030. Al classe 2007 sono bastate poche partite per convincere prima Hansi Flick, che adesso gli sta concedendo sempre più spazio, e la dirigenza catalana. Basti pensare al fatto che in questa stagione è già riuscito a mettere a segno ben due reti. Le sue prime da professionista.
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In carriera, Xavi Espart vanta anche molte presenze con le giovanili della Spagna, con la cui categoria U19 ha vinto l'Europeo di questa estate in Galles, e lo scorso settembre ha avuto anche modo di esordire anche con la selezione U21. Un esordio, tuttavia, amaro dato che le Furie Rosse sono state batture dai coetanei della Finlandia per 2-1.
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