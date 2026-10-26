Oltre alla sconfitta di ieri sera per 1-2 contro il Real Madrid, il Barcellona ha dovuto fare i conti l'infortunio di Xavi Espart. Durante il Clasico valevole per la decima giornata della Liga Spagnola 2026/2027, infatti, il calciatore del club catalano ha dovuto lasciare il campo in anticipo. Nel corso della giornata odierna, il terzino destro del Barça ha sostenuto una visita medica. A seguito degli esami effettuati, è stato confermato che il classe 2007 ha riportato un infortunio alla caviglia destra che lo terrà fuori dai giochi per diverse settimane.

Barcellona, infortunio alla caviglia Xavi Espart

Nella giornata di ieri, Xavi Espart ha giocato per la prima volta nella sua carriera il Clasico. Il 19enne spagnolo ha preso il posto di, il quale è alle prese con un problema alla caviglia. L'allenatore del Barcellona Hansi Flick , quindi, ha schierato dal primo minuto di gioco il prodotto della Masia nella partita più importante di tutto il campionato spagnolo. Sfortunatamente, il match di Espart è durato soltantodato che, a causa di un infortunio, ha dovuto lasciare il campo. Al suo posto è entrato il terzino sinistro

Il numero 12 della squadra catalana, nel corso della giornata odierna, ha svolto degli esami medici per capire l'entità dell'infortunio. Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, il club Campione di Spagna ha fatto sapere i risultati della visita. L'annuncio: "Gli esami effettuati hanno confermato che Xavi Espart ha riportato una lesione alla sindesmosi della caviglia destra a seguito di uno scontro con un giocatore avversario durante la partita contro il Real Madrid. Il giocatore rimarrà fuori gioco per circa sette settimane".

MEDICAL REPORT



Tests carried out have confirmed that Xavi Espart is suffering from an injury to the syndesmosis joint in his right ankle due to a collision with an opposing player in the game against Real Madrid.



The player will be out for around seven weeks. pic.twitter.com/sd17xaw1Jd — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 26, 2026

Per il Barcellona si tratta di una brutta notizia dato che la lista dei difensori infortunati si allunga. Oltre ad Espart ed al già menzionato Koundé, ci sono anchee Christensen. Tuttavia, il quotidiano spagnolo Marca ha riportato che quest'ultimi tre appena citati potrebbero tornare a disposizione di Flick nei prossimi giorni. Intanto, l'infortunio del classe 2007 spagnolo permetterebbe a Balde di giocare titolare come terzino sinistro. Di conseguenza,verrebbe schierato sul lato destro della difesa.