Il Barcellona ha fatto ancora meglio di se stesso. A pochi mesi dal precedente primato, il club catalano ha infranto nuovamente il record di incassi per un Clasico, confermando il fascino economico, oltre che sportivo, della sfida con il Real Madrid. La sfida allo Spotify Camp Nou ha portato nelle casse blaugrana una cifra che supera di gran lunga quella registrata appena cinque mesi fa. A condizionare questo risultato sono i prezzi più alti dei biglietti e l’aumento dei posti VIP, con l’aggiunta di quattro file in tutta la seconda fila dello stadio. Il record precedente, fissato il 10 maggio a 16.465.731 euro nel Clasico che ha portato la Liga ai blaugrana, è stato superato con un incasso complessivo di 19.105.768 euro.

Ennesimo record per Barcellona-Real Madrid

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Camp Nou in piena espansione

Un dato ancora più significativo se si considera che il numero di spettatori presenti è stato leggermente inferiore rispetto alla gara di maggio:contro i 62.213 di allora. Il prezzo medio del biglietto è arrivato a 984 euro, con un aumento del 10% rispetto alla scorsa stagione, frutto di una politica di prezzi dinamici pensata per massimizzare i ricavi in base alla domanda. Ancora più marcato l’incremento sul fronte: il prezzo medio dei biglietti VIP ha toccato i 2.727 euro, corrispondente a unadei ricavi generati da questo segmento.Il dato acquisisce ulteriore valore se si considera il periodo dell’anno: non siamo infatti nell’alta stagione turistica di fine maggio, quando si giocò il precedenteda record, né c’era in palio lo stesso livello di attesa, legato allora alla certezza matematica del titolo di campione conquistato dal, un evento mai accaduto prima. Secondo i dati diffusi dal club, l’86% della capienza per il Clasico era rappresentato da abbonati, circa 42.000, e da biglietti venduti ai soci, circa 10.000, acquistati durante la prevendita di 21 giorni prima dell’apertura della vendita al pubblico generale.

BARCELLONA, SPAGNA - 25 OTTOBRE: Vista generale dell'interno dello stadio mentre i giocatori e lo staff del FC Barcelona si riuniscono in cerchio prima della partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra FC Barcelona e Real Madrid allo Spotify Camp Nou il 25 ottobre 2026 a Barcellona, Spagna. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Il potenziale di crescita resta comunque ampio: quando lo stadio sarà completato, la capienza salirà fino a 104.600 posti, di cui 9.500 riservati ai VIP, contro i circa 5.000 attuali, aprendo la strada a incassi sempre superiori.