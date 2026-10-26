Il Manchester United sta attraversando uno dei momenti più difficili della propria stagione e la pesante sconfitta per 3-0 contro il Bournemouth, arrivata domenica scorsa all'Old Trafford, continua ad aumentare la pressione su Michael Carrick. In un momento così delicato, a preoccupare non è soltanto il risultato maturato sul campo, ma anche l'atteggiamento mostrato dai giocatori e l'incapacità del gruppo di reagire alle difficoltà, con una squadra che sembra ormai priva di carattere e personalità.

A prendere posizione è stato Gary Neville, storico ex capitano dello United e oggi opinionista di Sky Sports, che ha rivolto accuse pesanti ai calciatori, contestandone l'impegno, la professionalità e la capacità di rappresentare adeguatamente il club, prendendo invece le difese di Michael Carrick.

Manchester United, Neville attacca i giocatori: "Alcuni di loro non valgono nulla"

Intervenuto sul proprio podcast, The Gary Neville Podcast, per commentare la sconfitta contro il Bournemouth,nei confronti dei calciatori del Manchester United, accusandoli di aver abbassato il livello delle prestazioni e di non rispettare gli standard richiesti dal club.

L'ex capitano dei Red Devils ha descritto quanto visto in campo come una prestazione deludente e ha sottolineato come il problema non riguardi soltanto l'ultima partita, ma una serie di prove insufficienti: "È stata una prestazione scioccante, una prestazione senza nulla. Questa è una serie di prestazioni inconsistenti, di giocatori che staccano la spina e smettono di giocare".

"They're probably going to sack him"



Gary Neville's immediate reaction to Man Utd's 3-0 loss to Bournemouth 😳 pic.twitter.com/n9PDFXq2Vf — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 25, 2026

Ha in seguito criticato e messo in discussione la professionalità di alcuni elementi nello spogliatoio: ", non vanno a dormire all'ora giusta, non mangiano le cose giuste, non pensano al Manchester United ogni singolo minuto di ogni giorno e non vivono questo club come dovrebbero fare, da professionisti. Non ho alcuna considerazione per loro".

Il passaggio più duro è arrivato quando Neville ha accusato alcuni giocatori di essersi montati la testa, perdendo di vista le responsabilità legate alla maglia che indossano. "Perché? Perché è tutto quello che hanno in testa. Alcuni di quei giocatori non valgono niente".

MANCHESTER, INGHILTERRA - 25 OTTOBRE: Harry Maguire del Manchester United mostra il suo sconforto dopo la partita di Premier League 2026/27 tra Manchester United e AFC Bournemouth, disputata all'Old Trafford il 25 ottobre 2026 a Manchester, in Inghilterra. (Foto di Dan Istitene/Getty Images)

Neville difende Carrick: "È un uomo integro e professionale"

Nel suo intervento, Neville ha riservato parole molto diverse a, distinguendo le qualità personali dell'allenatore dalle difficoltà incontrate nel gestire la squadra: ", con qualità calcistiche di alto livello, coerenza e affidabilità. Tutto ciò che il gruppo di giocatori nello spogliatoio non è".

L'opinionista ha comunque riconosciuto che Carrick non è riuscito a ottenere le risposte necessarie dalla squadra, criticando però il comportamento di alcuni calciatori nei confronti dell'allenatore. "Non è riuscito a ottenere una risposta dalla squadra e i giocatori gli si sono rivoltati contro. Se il tuo capitano si è espresso pubblicamente contro di lui, immagina cosa potrebbero dire dietro le quinte, a porte chiuse, quando nessuno li ascolta. È terribile", ha dichiarato Neville, facendo riferimento anche alle parole di Bruno Fernandes sulle scelte tattiche del tecnico e manifestando preoccupazione per le possibili tensioni all'interno dello spogliatoio.

MANCHESTER, INGHILTERRA - 25 OTTOBRE: Michael Carrick, allenatore del Manchester United, applaude i tifosi al termine della partita di Premier League 2026/27 tra Manchester United e AFC Bournemouth, disputata all'Old Trafford il 25 ottobre 2026 a Manchester, in Inghilterra. (Foto di Dan Istitene/Getty Images)

Infine, Gary Neville ha esteso le proprie critiche anche alla dirigenza del Manchester United: " Sono 14 anni che non vinciamo un titolo di Premier League, non può essere sempre e soltanto colpa dell'allenatore. Ci devono essere conseguenze anche ai livelli superiori", ha dichiarato l'ex capitano, contestando le scelte societarie e chiedendo maggiore responsabilità anche ai vertici del club.