In casa Manchester United piove sul bagnato. La pesante sconfitta per 0-3 contro il Bournemouth, rimediata sotto gli occhi e le contestazioni dei propri tifosi all'Old Trafford, non fa che aggravare una crisi già esplosa tra le file dei Red Devils. Ma se la pessima partenza e la sconfitta contro l'Atletico sembravano essere i primi segnali di un'insanabile frattura tra dirigenza e squadra, i tremendi ko inanellati contro il Como di Cesc Fabregas e le Cherries di Marco Rose hanno ulteriormente gettato benzina su una situazione all'interno degli spogliatoi diventata ormai insostenibile. Le dichiarazioni contro la dirigenza dei Red Devils di Lisandro Martinez prima, e le dure critiche tecnico-tattiche a Carrick di Bruno Fernandes dopo, hanno esposto alla luce del sole quelle che sembrano essere le fragilità di un Manchester United che di "United" sembra avere veramente poco.

Carrick: "Farò sempre ciò che ritengo sia meglio, qualunque decisione venga presa"

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Intervenuto in conferenza stampa subito dopo la sconfitta per 0-3 contro il Bournemouth,ha commentato la situazione dei, dichiarando: "Capisco perfettamente la situazione. A dire il vero, non mi aspetto nulla di particolare. Continuo a comportarmi normalmente e, come sapete,

Proseguendo, l'allenatore del Manchester United ha sottolineato: "Farò sempre ciò che ritengo sia meglio per la società, qualunque decisione venga presa. Quindi, ecco tutto. Non mi aspetto nulla in un senso o nell'altro".

Michael appreciated the support of Old Trafford today ❤️ — Manchester United (@ManUtd) October 25, 2026

"H o sempre percepito un legame con i tifosi dello United "

. A essere sincero, probabilmente non mi aspettavo questo dai tifosi, ma ho sempre sentito il loro sostegno e ho sempre percepito un legame con loro".

Durante lo 0-3 contro il, i tifosi dell'Old Trafford non hanno risparmiato nessuno, contestando proprietari (famiglia Glazer e Jim Ratcliffe), calciatori e dirigenza (Jason Wilcox su tutti, Director of Football del club). Eppure, al termine della partita,(contestato anche lui durante il match) è sorprendentemente uscito dallo stadio tra gli applausi dei tifosi. Un episodio che lo stesso tecnico inglese ha avuto modo di commentare nel corso della conferenza stampa, spiegando: "Devo dire che provo emozioni contrastanti

MANCHESTER, INGHILTERRA - 25 OTTOBRE: Michael Carrick, allenatore del Manchester United, saluta i tifosi al termine della partita di Premier League 2026/27 tra Manchester United e AFC Bournemouth, disputata all'Old Trafford il 25 ottobre 2026 a Manchester, in Inghilterra. (Foto di Dan Istitene/Getty Images)

Infine, l'allenatore dei Red Devils ha chiuso il commento sull'episodio, affermando: "Probabilmente i tifosi del Man United sono stanchi di sentirmi ripetere sempre le stesse cose, di quante volte mi sono seduto qui a dirlo, ma il rispetto che provo per loro e il fatto che loro me lo abbiano dimostrato ha significato moltissimo. È ancora una situazione molto complicata e affrontare una giornata come quella che abbiamo vissuto, in un periodo come questo, è certamente difficile da sopportare. Ci sono sicuramente emozioni contrastanti".