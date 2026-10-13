Il Portogallo ha appena concluso una delle soste nazionali più pesanti degli ultimi anni. In campo è andato tutto come previsto, se non addirittura meglio: la nazionale allenata da Jorge Jesus ha già conquistato ufficialmente la vetta del girone e lo status di testa di serie alle qualificazioni per gli europei, dopo aver vinto tutte le prime 4 partite, raccogliendo 12 punti. Eppure, le questioni extra-campo hanno completamente oscurato tutto l'ottimo lavoro svolto dal tecnico nel rettangolo di gioco.

🇵🇹🗣️ Ricardo Quaresma on the Cristiano Ronaldo situation:



“Sometimes, we have to face the consequences of our decisions and actions, right?



These aren't things I like to talk about because it's a matter for Cristiano, the coach and the president.



They're the ones who should be… pic.twitter.com/ZaQH7f581K — The Nassr Tribune™️ (@AlNassrTribune) October 13, 2026

Quaresma sul caso CR7

Infatti, Cristiano Ronaldo ha ribaltato un'intera nazione dopo che si è scaldato e ha collezionatominuti nel match contro la Norvegia. CR7 era partito titolare contro il Galles, ma la prestazione scadente ha convinto il nuovo CT a metterlo in panchina per il match seguente. Da questo momento in poi è nato il caos: allenamenti, l'addio al ritiro col jet privato, la lettera di accuse e la sospensione temporanea. Sulla questione sono intervenuti tutti, tra cui il Primo Ministro portoghese e l'uomo che aiutato Cristiano Ronaldo a mettere le mani sull'Europeo del 2016:Ricardo Quaresma è stato un perfetto giocatore "". Uno di quei calciatori estremamente talentuosi, abilissimi nel dribbling, ma che per un motivo o per l'altro non sono mai riusciti ad avere una carriera ai livelli che gli competevano. Uomini destinati a rimanere nella leggenda delle squadre minori grazie alle magie fatta con una trivela, la specialità del portoghese. Quaresma è stato fondamentale nella vittoria dell'Europeo del, per via della sua rete da subentrato contro ladurante i tempi supplementari.

AMBURGO, GERMANIA - 2 DICEMBRE: L'ospite d'onore Ricardo Quaresma estrae la carta della posizione C4 durante il sorteggio della fase finale di UEFA EURO 2024 presso l'Elbphilharmonie, il 2 dicembre 2023 ad Amburgo, in Germania. (Foto di Alexander Scheuber/Getty Images)

Ritiratosi nel 2022, Quaresma è stato intervistato al programma "Passadeira Vermelha" su SIC Caras, per esprimere un'opinione sul caso Cristiano Ronaldo: "A volte è necessario affrontare le conseguenze delle nostre azioni. Non mi piace molto parlare di queste polemiche, anche perché rispetto e sono amico di entrambi. Loro sono adulti e sanno come sono andate le cose, anche se avrebbero potuto risolvere tutto internamente. Non mi sento di consigliare nessuno, loro sanno bene cosa devono fare".