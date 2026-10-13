L'ex ala portoghese, nonostante si reputi ormai fuori dal circolo calcistico, ha commentato con rispetto la situazione accaduta nel ritiro della nazionale
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Il Portogallo ha appena concluso una delle soste nazionali più pesanti degli ultimi anni. In campo è andato tutto come previsto, se non addirittura meglio: la nazionale allenata da Jorge Jesus ha già conquistato ufficialmente la vetta del girone e lo status di testa di serie alle qualificazioni per gli europei, dopo aver vinto tutte le prime 4 partite, raccogliendo 12 punti. Eppure, le questioni extra-campo hanno completamente oscurato tutto l'ottimo lavoro svolto dal tecnico nel rettangolo di gioco.Infatti, Cristiano Ronaldo ha ribaltato un'intera nazione dopo che si è scaldato e ha collezionato 0 minuti nel match contro la Norvegia. CR7 era partito titolare contro il Galles, ma la prestazione scadente ha convinto il nuovo CT a metterlo in panchina per il match seguente. Da questo momento in poi è nato il caos: allenamenti saltati, l'addio al ritiro col jet privato, la lettera di accuse e la sospensione temporanea. Sulla questione sono intervenuti tutti, tra cui il Primo Ministro portoghese e l'uomo che aiutato Cristiano Ronaldo a mettere le mani sull'Europeo del 2016: Ricardo Quaresma.
Quaresma sul caso CR7Ricardo Quaresma è stato un perfetto giocatore "di culto". Uno di quei calciatori estremamente talentuosi, abilissimi nel dribbling, ma che per un motivo o per l'altro non sono mai riusciti ad avere una carriera ai livelli che gli competevano. Uomini destinati a rimanere nella leggenda delle squadre minori grazie alle magie fatta con una trivela, la specialità del portoghese. Quaresma è stato fondamentale nella vittoria dell'Europeo del 2016, per via della sua rete da subentrato contro la Croazia durante i tempi supplementari.
Ritiratosi nel 2022, Quaresma è stato intervistato al programma "Passadeira Vermelha" su SIC Caras, per esprimere un'opinione sul caso Cristiano Ronaldo: "A volte è necessario affrontare le conseguenze delle nostre azioni. Non mi piace molto parlare di queste polemiche, anche perché rispetto e sono amico di entrambi. Loro sono adulti e sanno come sono andate le cose, anche se avrebbero potuto risolvere tutto internamente. Non mi sento di consigliare nessuno, loro sanno bene cosa devono fare".
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