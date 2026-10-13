Dopo la vittoria sul Getafe, l'ottava consecutiva in campionato, il Barcellona prova a ripetersi questa sera in Champions League. La squadra di Hansi Flick sarà impegnata questa sera in una di quelle trasferte insidiose, ovvero al RAMS Park di Istanbul contro il Galatasaray. Dopo l'ottimo 5-1 rifilato al Feyenoord nella prima giornata, i blaugrana si troveranno di fronte un avversario completamente diverso, dotato di ottime individualità e soprattutto di un ambiente da sempre infernale che rende il contesto a dir poco infuocato. E un primo assaggio i catalani lo hanno avuto la scorsa notte.

Fuochi, petardi e urla fuori l'albergo del Barcellona: notte dura per i blaugrana

🧨 Galatasaraylı taraftarlar, saat gece 02:20’de Barcelona kafilesinin kaldığı otelin önünde havai fişek patlatmaya devam ediyor. pic.twitter.com/PnNBzDteNJ — MR King News TR (@mknews_tr) October 12, 2026

La partita traè iniziata prima ancora del fischio di inizio. Ovviamente non sul campo. A dare il via alle ostilità è stato un gruppo di sostenitori dei giallorossi che, questa notte (circa alle 2:30), si sono riuniti davanti all'albergo che ospita la squadra di Hansie immediatamente hanno iniziato a urlare cori da stadio con tanto di esplosione di petardi e fuochi d'artificio. Il tutto con l'intento di trarre vantaggio in vista della vera partita: quella di questa sera alle 21 al RAMS Park.Tuttavia, non si può sapere con certezza se il piano dei tifosi turchi abbia davvero avuto successo. Questo perché ilperò alloggia al, un lussuoso hotel a cinque stelle situato nel complesso Zorlu Center, una delle zone commerciali più esclusive della città turca, i cui infissi e finestre, inoltre, sono datati di un sofisticato sistema antirumore.

BARCELLONA, SPAGNA - 9 SETTEMBRE: Raphinha (FC Barcelona) interagisce con Hansi Flick, allenatore dell'FC Barcelona, ​​durante la partita della prima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra FC Barcelona e Feyenoord al Camp Nou, il 9 settembre 2026 a Barcellona, ​​Spagna. (Foto di Alex Caparros/Getty Images)

Il Barcellona, in fin dei conti, è una squadra che non ha bisogno di presentazioni e il suo dominante inizio di stagione la rende una delle principali candidate alla vittoria finale. Una squadra che arriva alla sfida di questa sera con dietro 9 vittorie consecutive in altrettante partite e con ben 39 reti realizzate. Numeri semplicemente spaventosi. Ecco perché questo trucco è da tempo diventato un'autentica arma da parte dei tifosi per cercare di togliere ai calciatori ore di sonno. Che il piano abbia avuto successo o meno, dunque, lo si capirà solo dopo il fischio finale.