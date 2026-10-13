Il Real Madrid di José Mourinho non riesce ancora a trovare la quadratura del cerchio a centrocampo e il caso di Bernardo Silva è diventato uno dei temi più delicati della stagione. Arrivato a parametro zero dopo l'esperienza al Manchester City, il portoghese era stato individuato dal tecnico come l'uomo giusto per dare ordine e qualità alla manovra dei Blancos.

🚨 BREAKING: Bernardo Silva has practically DISAPPEARED from José Mourino's plans at Real Madrid.



He went from being a starter at the beginning of the season, to only playing a total of 12 minutes in the last month. @marca pic.twitter.com/b55m6HCd19 — Madrid Zone (@theMadridZone) October 13, 2026

Cosa sta succedendo a Bernardo Silva

A rendere ancora più urgente l'operazione era stata la partenza di Ceballos, che aveva lasciato un vuoto nella mediana senza che l'arrivo di Rodri riuscisse a colmarlo.Tchouaméni e Valverde si sono consolidati in mezzo al campo, mentre Güler continua a essere il principale riferimento per costruire gioco e servire gli attaccanti alle spalle di Bellingham, Mbappé e Vinicius. Nel frattempo, Diomande ha guadagnato spazio, fino a diventare una soluzione sempre più concreta nelle rotazioni offensive.

Eppure Mourinho aveva puntato con decisione sul connazionale all'inizio della stagione, nonostante una frecciata lanciata durante la preparazione estiva. Il tecnico aveva spiegato che Bernardo era arrivato in condizioni fisiche non ottimali, aggiungendo con ironia che si trattava di un giocatore a cui "fa bene non fare nulla in vacanza". Una volta iniziato il campionato, però, gli aveva concesso fiducia. La situazione è cambiata rapidamente: dopo la panchina contro il Málaga, il portoghese non è più partito titolare dal 12 settembre, nella sfida contro il Rayo Vallecano vinta 4-1. Da allora ha collezionato appena otto minuti nel derby e non è sceso in campo contro Villarreal ed Elche.

FRANCOFORTE SUL MENO, GERMANIA - 1 LUGLIO: Bernardo Silva del Portogallo in azione durante gli ottavi di finale di UEFA EURO 2024 tra Portogallo e Slovenia alla Frankfurt Arena il 1 luglio 2024 a Francoforte sul Meno, Germania. (Foto di Stu Forster/Getty Images)

Neppure la nazionale portoghese gli ha offerto l'occasione per rilanciarsi. Durante la recente pausa internazionale, Bernardo ha raccolto soltanto sette minuti complessivi nelle quattro vittorie della selezione in Nations League, restando fuori nelle gare contro Galles e Danimarca. Mourinho non sembra comunque intenzionato a scaricarlo. L'idea iniziale era utilizzarlo nel doppio mediano accanto a Valverde, ma l'esperimento non ha dato i risultati sperati.