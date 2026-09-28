Nei minuti finali di Norvegia-Portogallo, terminata 1-2 per i lusitani, ha fatto scalpore il calcione rifilato a palla lontana da Bernardo Silva ai danni di Martin Odegaard. Il giocatore dell'Arsenal ha accusato il colpo, non riuscendo a essere efficace nell'assalto finale alla ricerca del pareggio. Nel post partita, il capitano norvegese ha spiegato la sua versione, accusando il neo giocatore del Real Madrid.

Agresión de Bernardo Silva pic.twitter.com/OgokiNEafC — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) September 27, 2026

Scintille tra Odegaard e Bernardo Silva

La partita, al netto dei gol e dei continui ribaltamenti di fronte, è stata molto corretta, fino all'ingresso in campo dinei minuti finali. Inserito daper difendere il risultato e mettere la palla in ghiaccio, il neo giocatore del Real Madrid , per evitare un contropiede della, ha scalciato a palla ormai abbondantemente lontana, facendolo zoppicare per il resto della partita, limitando, di fatto, tutte le azioni offensive degli scandinavi, in quanto passano dai piedi del numero 10. L'arbitro, il francese, ha estratto un cartellino giallo.

Ai microfoni di TV2, nel post gara, Odegaard ha spiegato: "Ho preso un colpo alla caviglia. Probabilmente non starò bene stasera, ma spero che migliori nei prossimi giorni. È stato un atteggiamento sciocco da parte sua. Mi ha semplicemente fatto cadere molto tempo dopo che avevo passato la palla. Non capisco cosa volesse fare. Non credo che dovremmo parlarne in televisione di cosa ci siamo detti. Devi chiederlo a lui. Questo non ha posto su un campo da calcio. Peccato che un giocatore si comporti così, ma è la vita".

OSLO, NORWAY - SEPTEMBER 27: Martin Ødegaard della Norvegia reagisce durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Norvegia e Portogallo all'Ullevaal Stadion il 27 settembre 2026 a Oslo, Norvegia. (Photo by Marius Nordnes / Nordnes Foto/Getty Images)

La risposta di Bernardo

Anche, centrocampista dele della Nazionale norvegese, si è schierato dalla parte del suo capitano: "È brutto.. Completamente inutile. È molto fastidioso, sembrava che Martín stesse soffrendo molto"., giocatore del, invece, ha minimizzato l'accaduto: "Fa parte del gioco. È un brutto fallo e anche esagerato ma, purtroppo, gli arbitri non possono vedere tutto".

MANCHESTER, ENGLAND - NOVEMBER 09: Bernardo Silva del Manchester City festeggia il secondo gol della sua squadra, segnato dal compagno di squadra Nico Gonzalez (non in foto) durante la partita di Premier League tra Manchester City e Liverpool all'Etihad Stadium il 9 novembre 2025 a Manchester, Inghilterra. (Photo by Carl Recine/Getty Images)

Ad ogni modo, è possibile che tra i due ci fossero delle vecchie ruggini risalenti alle sfide di Premier League tra Arsenal e Manchester City, decisive negli ultimi anni per l'assegnazione di tutti i trofei domestici. Bernardo Silva, uscendo dallo stadio, è stato incalzato in mixed zone e alla domanda di un giornalista sul fallo, ha risposto: "Questo è il calcio, amico mio".