Clima teso nel finale di Norvegia-Portogallo: Bernardo Silva, appena entrato, scalcia a palla lontana Odegaard, scatenando l'ira del capitano dell'Arsenal
Bernardo Silva in ritardo con il gol? Ci pensa il taxi!
Nei minuti finali di Norvegia-Portogallo, terminata 1-2 per i lusitani, ha fatto scalpore il calcione rifilato a palla lontana da Bernardo Silva ai danni di Martin Odegaard. Il giocatore dell'Arsenal ha accusato il colpo, non riuscendo a essere efficace nell'assalto finale alla ricerca del pareggio. Nel post partita, il capitano norvegese ha spiegato la sua versione, accusando il neo giocatore del Real Madrid.
Scintille tra Odegaard e Bernardo SilvaLa partita, al netto dei gol e dei continui ribaltamenti di fronte, è stata molto corretta, fino all'ingresso in campo di Bernardo Silva nei minuti finali. Inserito da Jorge Jesus per difendere il risultato e mettere la palla in ghiaccio, il neo giocatore del Real Madrid, per evitare un contropiede della Norvegia, ha scalciato a palla ormai abbondantemente lontana Odegaard, facendolo zoppicare per il resto della partita, limitando, di fatto, tutte le azioni offensive degli scandinavi, in quanto passano dai piedi del numero 10. L'arbitro, il francese Letexier, ha estratto un cartellino giallo.
Ai microfoni di TV2, nel post gara, Odegaard ha spiegato: "Ho preso un colpo alla caviglia. Probabilmente non starò bene stasera, ma spero che migliori nei prossimi giorni. È stato un atteggiamento sciocco da parte sua. Mi ha semplicemente fatto cadere molto tempo dopo che avevo passato la palla. Non capisco cosa volesse fare. Non credo che dovremmo parlarne in televisione di cosa ci siamo detti. Devi chiederlo a lui. Questo non ha posto su un campo da calcio. Peccato che un giocatore si comporti così, ma è la vita".
La risposta di BernardoAnche Patrick Berg, centrocampista del Bodo/Glimt e della Nazionale norvegese, si è schierato dalla parte del suo capitano: "È brutto. È un'entrata deliberata, in cui ti prende semplicemente a calci. Completamente inutile. È molto fastidioso, sembrava che Martín stesse soffrendo molto". Schjelderup, giocatore del Benfica, invece, ha minimizzato l'accaduto: "Fa parte del gioco. È un brutto fallo e anche esagerato ma, purtroppo, gli arbitri non possono vedere tutto".
Ad ogni modo, è possibile che tra i due ci fossero delle vecchie ruggini risalenti alle sfide di Premier League tra Arsenal e Manchester City, decisive negli ultimi anni per l'assegnazione di tutti i trofei domestici. Bernardo Silva, uscendo dallo stadio, è stato incalzato in mixed zone e alla domanda di un giornalista sul fallo, ha risposto: "Questo è il calcio, amico mio".
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