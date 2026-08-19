Tra i calciatori che vestiranno la maglia del Real Madrid a partire dalla stagione 2026/2027 figura anche Bernardo Silva. Il centrocampista, infatti, ha scelto di non rinnovare il contratto con il Manchester City con cui ha vinto diversi trofei a livello nazionale ed internazionale. Di conseguenza, la sua avventura coi Citizens è terminata ed il Real Madrid ha colto l'occasione ingaggiando il portoghese a parametro zero. Nel corso della giornata odierna, ha avuto luogo la conferenza stampa con la quale è stato presentato il nuovo giocatore dei Blancos.

Bernardo Silva: "Giocare per il Real Madrid non è per tutti"

Nei mesi scorsi, ben tre squadre avevano mostrato interesse per l'esperto centrocampista: il Real Madrid, ile l'. Alla fine, il giocatore ha scelto di vestire la maglia delle Merengues. Inoltre, il calciatore era anche una richiesta di José Mourinho . Così com'è stata la presentazione dell'allenatore lusitano, quindi un evento ae con l'assenza di media o tifosi, allo stesso modo c'è stata quella del 32enne che, nel corso della sua carriera agonistica, ha vestito le maglie die Manchester City. Con quest'ultimo club ha vinto latre anni fa avendo battuto l'in finale.

La Coruña, Spagna - 12 agosto 2026: Bernardo Silva del Real Madrid reagisce durante la partita del Trofeo Teresa Herrera tra Deportivo La Coruña e Real Madrid al Riazor. (Foto di Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images)

Ecco le parole di Bernardo Silva in conferenza stampa: "Soltanto quando sei in questa sala realizzi quanto sia grande il club. Io lo sapevo già, ma qui lo senti di più. Da bambino ho sempre sognato di giocare per una squadra come il Real Madrid. Sono molto felice perché potrò continuare su questo percorso vincente. In diverse occasioni ho giocato qui e vedere le 15 Champions League tutte esposte è impressionante. Giocare per un club come il Real non è da tutti. Sono felice di essere qui, potrò giocare al Bernabéu ed incontrare i tifosi. Adesso si deve lavorare per vincere titoli".