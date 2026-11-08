Per trovare un Atletico Madrid-Barcellona senza Antoine Griezmann bisogna tornare indietro di oltre dodici anni. Era il 17 maggio 2014, il giorno in cui i Colchoneros conquistarono la Liga al Camp Nou, interrompendo un digiuno che durava dal 1996. Da allora il francese è sempre stato presente nella sfida tra le due squadre, attraversando diverse fasi della sua carriera e vestendo entrambe le maglie. Dieci stagioni con l'Atletico, due con il Barcellona, prima del ritorno a Madrid. Oggi, però, la tradizione si interrompe. Per la prima volta dal 2014, il Piccolo Principe non prenderà parte a una delle partite più attese del calcio spagnolo. Una striscia durata dodici stagioni, che racconta anche il peso avuto da Griezmann in questa rivalità.

Griezmann, dodici stagioni da protagonista. E non solo

La storia diconè lunga e piena di incroci. Il francese arrivò a Madrid nell'estate del 2014, dopo essersi messo in mostra con la Real Sociedad. I Colchoneros investirono circa 30 milioni di euro su di lui e Simeone riuscì a trasformarlo in uno degli attaccanti più completi d'Europa. Dieci stagioni in biancorosso, intervallate dalla parentesi al Barcellona, che nel 2019 pagò la clausola rescissoria daUn'esperienza mai davvero decollata, terminata dopo appena due anni con il ritorno all'Atletico per circa 40 milioni.

MADRID, SPAGNA - 17 MAGGIO: Antoine Griezmann dell'Atletico Madrid viene sollevato dai compagni di squadra durante un tributo post-partita in suo onore dopo la partita di LaLiga EA Sports tra Atletico Madrid e Girona FC al Riyadh Air Metropolitano il 17 maggio 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

In tutto questo tempo Griezmann non ha mai saltato il confronto tra le due squadre: dieci presenze con la maglia dei Colchoneros e due con quella blaugrana nelle ultime dodici stagioni. Anche i numeri raccontano il suo rapporto speciale con questa partita: cinque gol segnati contro il Barcellona da giocatore dell'Atletico, otto considerando anche il periodo alla Real Sociedad. Impossibile dimenticare, poi, la semifinale di Coppa del Re della scorsa stagione, vinta 4-0 al Metropolitano, con il francese tra i protagonisti. Stavolta, però, il suo nome non ci sarà. Una prima volta che pesa, soprattutto per i tifosi dell'Atletico, abituati a vedere il loro Piccolo Principe nelle notti più importanti. Dopo dodici stagioni, la sfida perde uno dei suoi volti simbolo.