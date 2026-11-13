L'Estudiantes vince 3-2 contro l'Independiente Rivadavia grazie al colpo di testa di Lucas Alario
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Estudiantes e Independiente Rivadavia si sono affrontate nella finale della Supercopa Argentina, disputata allo stadio Gigante de Alberdi di Cordoba. In palio c'era un trofeo importante per entrambe le squadre, protagoniste di una sfida che ha visto il Pincha andare a trovare due reti nella ripresa. La partita, però, ha preso una piega totalmente inaspettata nel finale, quando l'Independiente è riuscito a ristabilire la parità con 2 gol negli ultimi minuti. A evitare i calci di rigore è stato Lucas Alario, che nei supplementari ha firmato la rete del definitivo 3-2 in favore dell'Estudiantes.
Estudiantes avanti di due gol, l'Independiente Rivadavia rimonta nel finaleDopo un primo tempo a reti bianche, la partita si è sbloccata al 55' minuto. A portare avanti l'Estudiantes è stato Guido Carrillo, bravo a sfruttare un calcio d'angolo battuto da Joaquín Tobio Burgos e a battere Emmanuel Gómez Riga con un colpo di testa. Al 22' è arrivato anche il raddoppio, con Ivan Villalba protagonista suo malgrado di aver deviato nella propria porta il pallone dopo un'azione nata da una giocata di Alexis Castro e dall'iniziativa dello stesso Carrillo.
Con il risultato sul 2-0, la squadra di Alexander Medina sembrava ormai vicina alla conquista della prima Supercoppa della propria storia, ma l'Independiente non si è arreso e ha trovato la forza per una rimonta clamorosa. Al minuto 89' José Florentin ha accorciato le distanze con un colpo di testa, sfruttando il cross di Matias Fernandez, poi, quando mancavano pochi istanti al termine dei minuti di recupero, è arrivato il 2-2. A firmarlo è stato proprio Villalba, che ha riscattato l'autogol precedente con un'altra incornata, questa volta nella porta giusta.
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Il finale è stato ulteriormente movimentato dalle espulsioni di Alejo Osella, tra le fila dell'Independiente Rivadavia, e dell'allenatore del Pincha, Alexander Medina. Nonostante gli ultimi tentativi degli avversari, l'Estudiantes è riuscito a conservare il vantaggio fino al triplice fischio, conquistando così la Supercopa Argentina del 2026.
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