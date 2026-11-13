Estudiantes e Independiente Rivadavia si sono affrontate nella finale della Supercopa Argentina, disputata allo stadio Gigante de Alberdi di Cordoba. In palio c'era un trofeo importante per entrambe le squadre, protagoniste di una sfida che ha visto il Pincha andare a trovare due reti nella ripresa. La partita, però, ha preso una piega totalmente inaspettata nel finale, quando l'Independiente è riuscito a ristabilire la parità con 2 gol negli ultimi minuti. A evitare i calci di rigore è stato Lucas Alario, che nei supplementari ha firmato la rete del definitivo 3-2 in favore dell'Estudiantes.

Estudiantes avanti di due gol, l'Independiente Rivadavia rimonta nel finale

Dopo un, la partita si è sbloccata al. A portare avanti l'Estudiantes è stato, bravo a sfruttare un calcio d'angolo battuto dae a batterecon un colpo di testa. Alè arrivato anche il raddoppio, conprotagonista suo malgrado di averdopo un'azione nata da una giocata die dall'iniziativa dello stesso Carrillo.

CÓRDOBA, ARGENTINA - 12 NOVEMBRE: Jose Sosa dell'Estudiantes bacia il trofeo per festeggiare con i compagni di squadra dopo essere diventati campioni della Supercoppa Argentina in seguito alla vittoria per 3-2 contro l'Independiente Rivadavia allo stadio Julio César Villagra il 12 novembre 2026 a Córdoba, Argentina. (Foto di Hernán Cortez/Getty Images)

Con il risultato sul 2-0, la squadra di Alexander Medina sembrava ormai vicina alla conquista della prima Supercoppa della propria storia, ma l'Independiente non si è arreso e ha trovato la forza per una rimonta clamorosa. Al minuto 89' José Florentin ha accorciato le distanze con un colpo di testa, sfruttando il cross di Matias Fernandez, poi, quando mancavano pochi istanti al termine dei minuti di recupero, è arrivato il 2-2. A firmarlo è stato proprio Villalba, che ha riscattato l'autogol precedente con un'altra incornata, questa volta nella porta giusta.

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Aldel primo tempo supplementare,ha trovato il gol decisivo su assist di, riportando avanti Estudiantes e trasformandosi nell'uomo che ha permesso all'Estudiantes di raggiungere quota

Il finale è stato ulteriormente movimentato dalle espulsioni di Alejo Osella, tra le fila dell'Independiente Rivadavia, e dell'allenatore del Pincha, Alexander Medina. Nonostante gli ultimi tentativi degli avversari, l'Estudiantes è riuscito a conservare il vantaggio fino al triplice fischio, conquistando così la Supercopa Argentina del 2026.