Dopo settimane passate a rimandare l'inevitabile, la dirigenza del Manchester United ha deciso di sollevare dall'incarico di allenatore della prima squadra Michael Carrick. L'avventura dell'inglese sulla panchina dei Red Devils è stata dai due volti: sorprendente nell'impatto e nelle modalità, portando la squadra al terzo posto con una clamorosa rimonta, allo scioglimento di questo inizio di stagione, il peggiore degli ultimi quaranta anni di uno dei club più gloriosi del calcio mondiale. Adesso, il sostituto sarà una vecchia, ma non troppo, conoscenza della Premier League, Mauricio Pochettino, che lascerà gli USA con effetto immediato.

Il comunicato del Manchester United

La dirigenza delha deciso di perfezionare l'esonero diall'avvento della sosta, nonostante gli ultimatum concessigli per le sfide contro lae l', in cui sono arrivate una vittoria e un pareggio, entrambi in rimonta, ma che non sono bastati per sventare un addio già sulla cresta dell'onda da almeno un mese. Così, dopo gli incontri di questi giorni a, il centro federale dei Red Devils, è arrivato l'annuncio ufficiale.

MANCHESTER, ENGLAND - OCTOBER 25: Michael Carrick, allenatore del Manchester United, saluta i tifosi dopo la partita di Premier League 2026/27 tra Manchester United e AFC Bournemouth a Old Trafford il 25 ottobre 2026 a Manchester, Inghilterra. (Photo by Dan Istitene/Getty Images)

"Il Manchester United può confermare che Michael Carrick ha lasciato il suo ruolo di allenatore della prima squadra maschile. Michael è tornato nel club a gennaio e ha guidato la squadra al terzo posto in Premier League, vincendo 12 delle restanti 17 partite della stagione 2025/26, ottenendo il punteggio più alto della lega in quel periodo. Dopo un inizio di stagione deludente, il club è giunto alla conclusione estremamente difficile che un cambiamento sia necessario per raggiungere le proprie ambizioni. Michael è e sarà sempre una leggenda del Manchester United. Proprio come faceva come giocatore, si è comportato con i più alti standard di dedizione e professionalità durante tutto il suo periodo di ritorno al club. La sua leadership e i suoi successi della scorsa stagione saranno sempre ricordati con affetto. Il club intende nominare un successore permanente il prima possibile".

I numeri del fallimento

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