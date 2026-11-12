A dieci mesi dal suo arrivo, l'avventura di Carrick con il Manchester United è già finita: sta per iniziare l'era targata Pochettino
Il Manchester United rimonta la Roma e parte la festa a Old Trafford
Dopo settimane passate a rimandare l'inevitabile, la dirigenza del Manchester United ha deciso di sollevare dall'incarico di allenatore della prima squadra Michael Carrick. L'avventura dell'inglese sulla panchina dei Red Devils è stata dai due volti: sorprendente nell'impatto e nelle modalità, portando la squadra al terzo posto con una clamorosa rimonta, allo scioglimento di questo inizio di stagione, il peggiore degli ultimi quaranta anni di uno dei club più gloriosi del calcio mondiale. Adesso, il sostituto sarà una vecchia, ma non troppo, conoscenza della Premier League, Mauricio Pochettino, che lascerà gli USA con effetto immediato.
Il comunicato del Manchester UnitedLa dirigenza del Man United ha deciso di perfezionare l'esonero di Michael Carrick all'avvento della sosta, nonostante gli ultimatum concessigli per le sfide contro la Roma e l'Aston Villa, in cui sono arrivate una vittoria e un pareggio, entrambi in rimonta, ma che non sono bastati per sventare un addio già sulla cresta dell'onda da almeno un mese. Così, dopo gli incontri di questi giorni a Carrington, il centro federale dei Red Devils, è arrivato l'annuncio ufficiale.
"Il Manchester United può confermare che Michael Carrick ha lasciato il suo ruolo di allenatore della prima squadra maschile. Michael è tornato nel club a gennaio e ha guidato la squadra al terzo posto in Premier League, vincendo 12 delle restanti 17 partite della stagione 2025/26, ottenendo il punteggio più alto della lega in quel periodo. Dopo un inizio di stagione deludente, il club è giunto alla conclusione estremamente difficile che un cambiamento sia necessario per raggiungere le proprie ambizioni. Michael è e sarà sempre una leggenda del Manchester United. Proprio come faceva come giocatore, si è comportato con i più alti standard di dedizione e professionalità durante tutto il suo periodo di ritorno al club. La sua leadership e i suoi successi della scorsa stagione saranno sempre ricordati con affetto. Il club intende nominare un successore permanente il prima possibile".
I numeri del fallimentoSubentrato a Ruben Amorim nel gennaio 2026, l'impatto di Michael Carrick con un mondo da lui conosciuto alla perfezione, essendo stato uno dei simboli da calciatore dal 2006 al 2018, è andato oltre le più rosee aspettative. La partita d'esordio contro il Manchester City è stato il manifesto del tentativo di rivoluzione, funzionato parzialmente fino all'inizio di questa stagione. La vittoria nel derby, il colpo grosso in casa dei futuri campioni d'Inghilterra dell'Arsenal e le 12 vittorie in 17 partite totali sono valse al Manchester United il terzo posto in classifica e il ritorno in Champions League, mentre a Carrick la meritata riconferma, sottoscrivendo un contratto fino al 2028.
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