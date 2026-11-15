Il derby tra Empoli e Pisa è sì una delle sfide calcistiche più sentite tra due squadre della Toscana, ma è soprattutto l'incontro tra due identità cittadine profondamente radicate nel territorio. Una rivalità che si sviluppa nel corso della storia delle due società e che si manifesta attraverso simboli, colori e tradizioni capaci di raccontare il legame con le rispettive comunità. Dall'azzurro dell'Empoli alle iconiche strisce nerazzurre del Pisa, ogni dettaglio rappresenta un pezzo di storia e un motivo di appartenenza per i tifosi.

Empoli, l'identità azzurra

Lo stemma

L'Empoli Football Club nasce ufficialmente nele, nel corso della propria storia centenaria, ha sviluppato un'identità visiva strettamente legata alla città e alle sue tradizioni. Lo stemma societario ha attraversato diverse trasformazioni, mantenendo tuttavia alcuni elementi distintivi che hanno contribuito a renderlo riconoscibile nel panorama calcistico italiano.

Tra i simboli più importanti della storia empolese figura la Collegiata di Sant'Andrea, uno degli edifici religiosi più rappresentativi della città. La sua facciata è stata a lungo protagonista dello stemma del club, diventando un elemento di collegamento diretto tra la squadra e il territorio. La chiesa rappresenta un punto di riferimento storico, artistico e culturale per la comunità empolese e la sua presenza nei vecchi loghi sottolineava quindi il desiderio di identificare la squadra con la città che rappresenta.

EMPOLI, ITALIA - APRILE 20: Vista generale dell'esterno dello stadio prima della partita di Serie A TIM tra Empoli FC e SSC Napoli allo Stadio Carlo Castellani il 20 aprile 2024 a Empoli, Italia.(Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Un'altra particolarità della storia dello stemma riguarda il cosiddetto "ciuco volante", comparso durante gli anni Ottanta. Si tratta di un riferimento a una tradizione popolare empolese, il Volo del Ciuco, manifestazione legata alle celebrazioni del Corpus Domini. L'asino alato è diventato così un'immagine curiosa e caratteristica, capace di distinguere ulteriormente l'identità della società.

Nel maggio 2021, terminato l'anno delle celebrazioni per il centenario, l'Empoli ha presentato una nuova versione del proprio stemma. Il logo, utilizzato dalla stagione 2021-2022, recupera alcuni elementi delle prime versioni storiche: uno scudo azzurro racchiude le lettere bianche EFC, accompagnate dalla scritta Empoli FC nella parte superiore e dall'anno di fondazione, 1920, in quella inferiore. È una scelta che guarda al futuro senza dimenticare le origini, dato che recupera la semplicità del primo simbolo societario.

I colori sociali

Quando si parla dell'Empoli, il primo colore che viene in mente è inevitabilmente l'. È il colore che accompagna la società fin dalle sue origini e che nel tempo è diventato il principale elemento identificativo della squadra, tanto da trasformarsi in una parte fondamentale della sua denominazione popolare: gli Azzurri.

EMPOLI, ITALIA - APRILE 6: Titosi dell'Empoli FC durante la partita di Serie A tra Empoli e Cagliari allo Stadio Carlo Castellani il 6 aprile 2025 a Empoli, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

La divisa tradizionale presenta prevalentemente una maglia azzurra, generalmente abbinata a pantaloncini e calzettoni coordinati, con dettagli bianchi. Nel corso dei decenni sono state introdotte alcune variazioni cromatiche, anche piuttosto particolari, ma l'azzurro è sempre rimasto il riferimento principale. La scelta di questo colore è legata soprattutto alla tradizione sportiva e alla continuità storica della società, piuttosto che a un singolo episodio celebrativo o a una precisa decisione simbolica documentata. L'azzurro è diventato progressivamente il tratto distintivo del club, consolidando un rapporto immediato tra la squadra, i suoi sostenitori e la città.

I soprannomi

Pisa, tradizione nerazzurra

Lo stemma

Il soprannome più famoso e immediatamente riconoscibile dell'Empoli è senza dubbio quello di. Una denominazione direttamente collegata ai colori sociali, utilizzata quotidianamente da giornalisti, tifosi e addetti ai lavori per identificare la squadra. Accanto a questo appellativo si trova anche quello di, un riferimento che richiama direttamente la provenienza geografica e il legame con la comunità cittadina.La storia del Pisa Sporting Club comincia il, quando un gruppo di giovani studenti fondò la società con il nome originario di Pisa Sporting Club. Da allora, il club ha attraversato numerose epoche, tra successi sportivi, difficoltà societarie e importanti momenti di rinascita, mantenendo sempre un legame fortissimo con la città.

Lo stemma pisano rappresenta una sintesi dell'identità storica e cittadina. Tra gli elementi più caratteristici compare la croce pisana, simbolo che richiama direttamente la tradizione araldica della città e la sua storia medievale. Un altro elemento fondamentale è la Torre pendente, monumento conosciuto in tutto il mondo e probabilmente il simbolo più immediatamente associato alla città. La sua presenza nell'immaginario nerazzurro rafforza il collegamento tra la società calcistica e il patrimonio storico e architettonico pisano.

PISA, ITALIA - APRILE 19: Dettagli del Pisa Sporting Club prima della partita di Serie A tra Pisa SC e Genoa CFC all'Arena Garibaldi il 19 aprile 2026 a Pisa, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Nel corso degli anni lo stemma ha conosciuto diverse interpretazioni grafiche, ma ha conservato riferimenti alla tradizione cittadina e ai colori sociali. Le versioni più recenti hanno mantenuto il carattere distintivo dello scudo, con le strisce nerazzurre e i richiami alla croce e alla Torre. Anche il ritorno alla denominazione Pisa Sporting Club nel 2021 ha rappresentato un momento significativo sul piano identitario. La società ha recuperato il nome scelto dai fondatori nel 1909, ribadendo la volontà di valorizzare la propria storia e il legame con le origini.

I colori sociali

Se l'Empoli trova nell'azzurro il proprio principale tratto distintivo, il Pisa è immediatamente riconoscibile per il, colori che hanno accompagnato gran parte della sua storia. La particolarità riguarda proprio la loro origine. Quando il club venne fondato nel 1909, i colori inizialmente adottati erano il bianco e il rosso, ripresi dal gonfalone cittadino. Questa scelta, tuttavia, durò poco: già nel 1910, su proposta del segretario e giocatore, la società decise di adottare il nero e l'azzurro.

Secondo la ricostruzione storica riportata dalla stessa società, la decisione venne presa in seguito alla vittoria dell'Inter nel campionato italiano 1909-1910. I colori della squadra milanese furono quindi scelti come riferimento per la nuova identità pisana, dando origine a una combinazione cromatica destinata a diventare uno dei simboli più riconoscibili del calcio toscano.

La tradizionale maglia nerazzurra presenta generalmente strisce verticali alternate. Nel tempo sono state realizzate diverse interpretazioni della divisa, ma il binomio cromatico è rimasto un elemento imprescindibile. Questi due colori, pur non avendo legami con la storia cittadina, sono diventati un segno di riconoscimento collettivo, presente sulle bandiere, sugli striscioni e sugli spalti dell'Arena Garibaldi.

I soprannomi

Il soprannome più diffuso per identificare il Pisa è, denominazione che deriva direttamente dai colori sociali e che accomuna squadra, tifoseria e tradizione sportiva. Come detto in precedenza, la Torre pendente costituisce un riferimento simbolico molto forte. Per questo motivo essa non è solo presente nello stemma, ma ne fa derivare per la squadra il soprannome di(meno usato rispetto al primo, ma comunque indicativo del forte legame che unisce i pisani con il monumento in Piazza del Duomo).