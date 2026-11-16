La Champions League cambia drasticamente, a partire dalla stagione 2027/2028, l'oggetto più importante nel gioco del calcio: il pallone. Infatti, come annunciato da UC3, l'impresa congiunta tra la UEFA e l'EFC, l'European Football Clubs, lo sponsor tecnico della massima competizione europea non sarà più Adidas, bensì il colosso americano Nike. La partnership tra l'organo principale europeo e Adidas, che durava da 26 anni, giungerà al termine nel 2027 e l'accordo stipulato con Nike, invece, sarà quadriennale. La sfera, dunque, non avrà più le tre strisce iconiche, bensì lo swoosh e riguarderà tutte le competizioni sotto il controllo diretto della UEFA.

La fine di un'era per la Champions League

Era il 2001 quando, dopo quattro anni di dominio, laannunciava il cambio di rotta e la partnership con il gigante tedesco. Da quel momento sono passati 25 anni in cui, tutti i palloni delle competizioni dell'organo europeo, hanno portato le famose tre strisce, accrescendo il brand sempre di più.

KIRKBY, ENGLAND - OCTOBER 20: Il pallone adidas UEFA Champions League Pro è visto prima della partita della UEFA Youth League 2026/27 tra Liverpool e Villarreal presso l'Academy del Liverpool FC il 20 ottobre 2026 a Kirkby, Inghilterra. (Photo by Lewis Storey/Getty Images)

L'accordo, rinnovato da Adidas nel 2024 fino alla stagione 2026/27, si appresta a giungere al termine e, così, la UEFA ha già trovato il sostituto. Si tratta del rivale per eccellenza, la Nike. Il brand americano farà il suo ritorno e produrrà tutti i palloni per la Champions, Europa e Conference League, oltre per la Supercoppa Europea, la Youth League e la Futsal Champions League.

🚨 OFFICIEL ! NIKE REMPLACE ADIDAS EN LIGUE DES CHAMPIONS !!! ⚽️⭐️



Dès 2027/28, NIKE fournira aussi les ballons de la Ligue Europa et de la Ligue Conférence.



ADIDAS équipait la Ligue des champions depuis 2001. 👋 pic.twitter.com/YGI4SNW0ZF — Actu Foot (@ActuFoot_) November 16, 2026

Le parole del General Manager di Nike

L'accordo con Nike avrà durata quadriennale, fino alla stagione 2030/31 e, come detto, riguarderà tutte le principali competizioni UEFA. Secondo quanto riferito da RFP, il nuovo contratto di collaborazione con Nike, che coinvolgerà anche la parte di marketing, si stima che possa portare nelle casse del principale organo europeo circa un miliardo di euro.

NEWCASTLE UPON TYNE, ENGLAND - APRIL 26: Pallone Nike Match sul piedistallo della Premier League durante la partita di Premier League tra Newcastle United FC e Ipswich Town FC a St James' Park il 26 aprile 2025 a Newcastle upon Tyne, Inghilterra. (Photo by Stu Forster/Getty Images)

Camilo Andrade,Vice Presidente e General Manager di Nike Football ha dichiarato: "Siamo entusiasti e onorati di tornare nella UEFA Champions League, uno dei palcoscenici più importanti del calcio, dopo oltre due decenni, e di portare i palloni Nike in tutte le competizioni UEFA maschili per club, comprese per la prima volta tutte e tre le principali competizioni. Questo rappresenta un impegno a lungo termine per Nike. Ascolteremo la voce degli atleti, spingeremo oltre i confini dell’innovazione, rispetteremo il prestigio e la tradizione di queste competizioni e faremo in modo che il pallone rappresenti l’istinto, la creatività e la gioia che il calcio porta a miliardi di tifosi".