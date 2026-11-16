L'accordo quadriennale sarà esteso anche per l'Europa League, Conference League e la Supercoppa europea
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La Champions League cambia drasticamente, a partire dalla stagione 2027/2028, l'oggetto più importante nel gioco del calcio: il pallone. Infatti, come annunciato da UC3, l'impresa congiunta tra la UEFA e l'EFC, l'European Football Clubs, lo sponsor tecnico della massima competizione europea non sarà più Adidas, bensì il colosso americano Nike. La partnership tra l'organo principale europeo e Adidas, che durava da 26 anni, giungerà al termine nel 2027 e l'accordo stipulato con Nike, invece, sarà quadriennale. La sfera, dunque, non avrà più le tre strisce iconiche, bensì lo swoosh e riguarderà tutte le competizioni sotto il controllo diretto della UEFA.
La fine di un'era per la Champions LeagueEra il 2001 quando, dopo quattro anni di dominio Nike, la UEFA annunciava il cambio di rotta e la partnership con il gigante tedesco Adidas. Da quel momento sono passati 25 anni in cui, tutti i palloni delle competizioni dell'organo europeo, hanno portato le famose tre strisce, accrescendo il brand sempre di più.
L'accordo, rinnovato da Adidas nel 2024 fino alla stagione 2026/27, si appresta a giungere al termine e, così, la UEFA ha già trovato il sostituto. Si tratta del rivale per eccellenza, la Nike. Il brand americano farà il suo ritorno e produrrà tutti i palloni per la Champions, Europa e Conference League, oltre per la Supercoppa Europea, la Youth League e la Futsal Champions League.
Le parole del General Manager di NikeL'accordo con Nike avrà durata quadriennale, fino alla stagione 2030/31 e, come detto, riguarderà tutte le principali competizioni UEFA. Secondo quanto riferito da RFP, il nuovo contratto di collaborazione con Nike, che coinvolgerà anche la parte di marketing, si stima che possa portare nelle casse del principale organo europeo circa un miliardo di euro.
Camilo Andrade,Vice Presidente e General Manager di Nike Football ha dichiarato: "Siamo entusiasti e onorati di tornare nella UEFA Champions League, uno dei palcoscenici più importanti del calcio, dopo oltre due decenni, e di portare i palloni Nike in tutte le competizioni UEFA maschili per club, comprese per la prima volta tutte e tre le principali competizioni. Questo rappresenta un impegno a lungo termine per Nike. Ascolteremo la voce degli atleti, spingeremo oltre i confini dell’innovazione, rispetteremo il prestigio e la tradizione di queste competizioni e faremo in modo che il pallone rappresenti l’istinto, la creatività e la gioia che il calcio porta a miliardi di tifosi".
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