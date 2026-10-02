Leandro Paredes ha subìto un bello spavento, ma tutto si sarebbe prontamente risolto nel modo migliore. Il centrocampista argentino, oggi in forza al Boca Juniors, ha saputo che la sua residenza fosse andata in fiamme. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato possibili tragedie.

Incendio in casa Paredes, ma nessun ferito emerso

Sono i media argentini a darci conto dell'accaduto. In base a quanto raccolto, tutto sarebbe nato da una, evidentemente guasta, presentedella casa. L'avanzamento delle fiamme sarebbe stato piuttosto lento e i danni sono contenuti. Al di là della stanza in cui si trovava il generatore di tensione, dunque, non ne sarebbero state coinvolte delle altre. Di fondamentale importanza però, in casi come questi, è sapere che. I pompieri sono giunti nel minor tempo possibili, domando l'incendio.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 8 SETTEMBRE: Leandro Paredes del Boca Juniors reagisce mentre il compagno di squadra Tomás Belmonte è a terra durante la partita di andata dei quarti di finale della Copa CONMEBOL Sudamericana 2026 tra Boca Juniors e Sao Paulo allo Stadio Alberto J. Armando l'8 settembre 2026 a Buenos Aires, Argentina. (Foto di Marcos Brindicci/Getty Images)

La casa di Leandro Paredes è situata nel quartiere privato di Saint Thomas East-West di Buonos Aires, capitale argentina. La residenza si troverebbe a circa 11 kilometri dalla caserma più vicina dei vigili del fuoco. Nonostante ciò, si è riusciti ad evitare danni peggiori. Non è ancora stato chiarito, però, se all'interno dell'abitazione al momento dell'incendio, ci fossero delle persone.

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