La casa dell'ex centrocampista della Roma è stata messa in sicurezza dall'intervento dei pompieri
Leandro Paredes ha subìto un bello spavento, ma tutto si sarebbe prontamente risolto nel modo migliore. Il centrocampista argentino, oggi in forza al Boca Juniors, ha saputo che la sua residenza fosse andata in fiamme. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato possibili tragedie.
Incendio in casa Paredes, ma nessun ferito emersoSono i media argentini a darci conto dell'accaduto. In base a quanto raccolto, tutto sarebbe nato da una batteria, evidentemente guasta, presente al piano superiore della casa. L'avanzamento delle fiamme sarebbe stato piuttosto lento e i danni sono contenuti. Al di là della stanza in cui si trovava il generatore di tensione, dunque, non ne sarebbero state coinvolte delle altre. Di fondamentale importanza però, in casi come questi, è sapere che non siano presenti dei feriti. I pompieri sono giunti nel minor tempo possibili, domando l'incendio.
La casa di Leandro Paredes è situata nel quartiere privato di Saint Thomas East-West di Buonos Aires, capitale argentina. La residenza si troverebbe a circa 11 kilometri dalla caserma più vicina dei vigili del fuoco. Nonostante ciò, si è riusciti ad evitare danni peggiori. Non è ancora stato chiarito, però, se all'interno dell'abitazione al momento dell'incendio, ci fossero delle persone.
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