Un gol, un'esultanza dal sapore di tributo e un fischio finale ad altissima tensione. La sfida di giovedì scorso, con il successo del Portogallo in Danimarca, ha visto tra i protagonisti Rasmus Hojlund, finito sotto i riflettori per il gol e per un particolare post gara. L'attaccante del Napoli ha rubato la scena prima esultando come il suo idolo Cristiano Ronaldo, e poi con uno scontro a fine gara con il CT portoghese Jorge Jesus, culminato con una leggera spinta da parte del giocatore durante la classica stretta di mano di fine partita.

Hojlund-Jorge Jesus, la spiegazione

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L'esultanza per Ronaldo

A fare luce sulla dinamica è stato lo stesso, intervenuto sull'episodio dopo la successiva vittoria della Danimarca per 1-0 contro il Galles. Il centravanti ha subito smentito che il gesto fosse legato alle frizioni tra l'allenatore e, inquadrandolo esclusivamente come una reazione a una mancanza di rispetto ricevuta: "È successo perché non mi ha nemmeno guardato negli occhi.. Bisogna stringersi la mano come si deve alla fine di una partita. Ho ricevuto un tocco freddo sul petto e poi mi ha ignorato. Ecco perché ho commentato: 'Ma stiamo scherzando?'. Tutto qui", ha sottolineato il giocatore.Se con l'allenatore sono volate scintille, il 53° minuto della gara ha invece certificato l'ammirazione incondizionata diper Ronaldo, omaggiato esplicitamente dopo il gol. L'attaccante del Napoli ha minimizzato il polverone mediatico creato dalla partenza anticipata del portoghese dal ritiro di Copenaghen, ribadendo la sua stima totale: "So che si vogliono titoli di giornale e con lui si ottengono., è sempre stato molto importante", ha spiegato l'attaccante.

OSLO, NORVEGIA - 27 SETTEMBRE: Cristiano Ronaldo del Portogallo guarda come sostituto durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Norvegia e Portogallo all'Ullevaal Stadion il 27 settembre 2026 a Oslo, Norvegia. (Foto di Marius Nordnes / Nordnes Foto/Getty Images)

Hojlund ha poi lanciato un messaggio distensivo sulla crisi che ha investito la nazionale portoghese. Hojlund ha chiarito di sperare in una rapida soluzione tra le parti, affinché non venga rovinato il finale di carriera di Cristiano Ronaldo con la maglia della Nazionale: "Penso che abbia una grande mentalità e spero che il Portogallo e Cristiano possano risolvere le cose perché sarebbe un peccato se finisse così per il miglior calciatore di tutti i tempi, secondo me".