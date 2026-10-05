La sosta è, ancora una volta, indigesta in casa Napoli. Dopo l'infortunio accusato da Costantino Favasuli in Under 21 al termine della vittoriosa trasferta sul campo dell'Armenia, è stato costretto a fermarsi anche Mathias Olivera. Il terzino sinistro uruguaiano ha accusato un fastidio all'inguine che, di fatto, lo ha messo fuori dai giochi per l'ultima amichevole contro l'India.

Il comunicato della Federazione uruguaiana

L', la Federazione calcistica dell'Uruguay, ha diramato un comunicato sulle condizioni di: "Il calciatore del Napoli ha avvertito undurante l'allenamento di venerdì 2 ottobre in India. Sono stati effettuati gli accertamenti del caso ed è stata confermata una. Tornerà nel suo club per proseguire il percorso di riabilitazione".

RIFU, JAPAN - SEPTEMBER 24: Mathias Olivera dell'Uruguay controlla la palla contro Yuito Suzuki e Ritsu Doan del Giappone durante la partita amichevole internazionale tra Giappone e Uruguay allo Q&A Stadium Miyagi il 24 settembre 2026 a Rifu, Miyagi, Giappone. (Photo by Koji Watanabe/Getty Images)

Massimiliano Allegri dovrà, dunque, sopperire all'assenza di un calciatore che, nel primo scorcio di stagione, è partito titolare in tre occasioni giocando, all'occorrenza, anche da difensore centrale. Con la Celeste ha disputato interamente le due amichevoli asiatiche contro Giappone e Corea del Sud, avvertendo il fastidio all'inguine proprio contro il suo ex compagno dello Scudetto Kim.

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