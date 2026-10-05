Continua lo spauracchio degli infortuni in casa Napoli: alla lista dei lungodegenti si aggiunge anche Olivera
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La sosta è, ancora una volta, indigesta in casa Napoli. Dopo l'infortunio accusato da Costantino Favasuli in Under 21 al termine della vittoriosa trasferta sul campo dell'Armenia, è stato costretto a fermarsi anche Mathias Olivera. Il terzino sinistro uruguaiano ha accusato un fastidio all'inguine che, di fatto, lo ha messo fuori dai giochi per l'ultima amichevole contro l'India.
Il comunicato della Federazione uruguaianaL'AUF, la Federazione calcistica dell'Uruguay, ha diramato un comunicato sulle condizioni di Olivera: "Il calciatore del Napoli ha avvertito un disturbo all'inguine durante l'allenamento di venerdì 2 ottobre in India. Sono stati effettuati gli accertamenti del caso ed è stata confermata una lesione muscolare di lieve entità. Tornerà nel suo club per proseguire il percorso di riabilitazione".
Massimiliano Allegri dovrà, dunque, sopperire all'assenza di un calciatore che, nel primo scorcio di stagione, è partito titolare in tre occasioni giocando, all'occorrenza, anche da difensore centrale. Con la Celeste ha disputato interamente le due amichevoli asiatiche contro Giappone e Corea del Sud, avvertendo il fastidio all'inguine proprio contro il suo ex compagno dello Scudetto Kim.
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L'ennesima tegolaLo stop di Olivera si aggiunge alla pesante lista degli infortunati che, da inizio ritiro, sta martoriando la rosa partenopea e, in particolar modo, la linea difensiva. Con Buongiorno fuori dai giochi almeno fino a inizio dicembre e Favasuli fermato da uno stiramento alla coscia con la situazione da monitorare, Allegri dovrà fare a meno anche dell'uruguaiano. Le notizie positive riguardano, invece, l'imminente ritorno in campo di McTominay e Anguissa, in attesa di riavere la miglior versione di Alisson Santos. L'ex allenatore del Milan ha bisogno di tutti gli effettivi per preparare un tour de force con nove partite in meno di un mese, tra campionato e Champions League, prima della sosta di novembre.
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