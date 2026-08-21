L’eliminazione del Rosario Central dalla Copa Libertadores, arrivata dopo la sconfitta per 1-0 contro il Corinthians, ha aperto un interrogativo anche sul futuro di Angel Di Maria. Al termine della partita, infatti, il capitano e campione del mondo ha lasciato intendere di poter iniziare a riflettere sulla possibilità di chiudere la propria carriera. Tornato nella sua prima squadra in carriera nel 2025, "El Fideo" ha subito conquistato il campionato argentino, contribuendo con 7 gol e 3 assist in 16 presenze.

Le parole di Di Maria dopo l'eliminazione del Rosario Central in Libertadores

Il Rosario Central aveva iniziato la sfida degli ottavi di finale dopo loe aveva bisogno di una vittoria per qualificarsi ai quarti, e tutto al 60' faceva pensare alla vittoria degli argentini per il rosso ricevuto da Raniele del Corinthians. Il gol non arrivava e la partita sembrava indirizzata verso i tempi supplementari, ma i brasiliani hanno trovato il gol decisivo acon, sfruttando un cross di, carico e fresco di rinnovo dopo il caos delle ultime settimane.

Ángel Di María del Rosario Central festeggia dopo aver segnato il primo gol della squadra su rigore durante una partita del Torneo Clausura Betano 2025 tra Rosario Central e Godoy Cruz allo Estadio Gigante de Arroyito il 12 luglio 2025 a Rosario, Argentina. (Foto di Luciano Bisbal/Getty Images)

Ai microfoni dell'ESPN, Di Maria ha fatto intendere che potrebbe arrivare presto il ritiro: "È un momento difficile, un momento difficile perché il mio sogno era diverso, quello di poter continuare, ma questo è il calcio. Ora devo pensare e vedere cosa voglio continuare a fare".

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Ci sono state molte occasioni per segnare, ma non è stata la partita che volevamo giocare.

Abbiamo faticato molto e non siamo riusciti a concretizzare le occasioni che abbiamo avuto. Nella partita d'andata avremmo potuto fare la differenza, ma questo è il calcio. Sono riusciti a segnare contro di noi con un uomo in meno. A volte le cose non vanno come vorresti e oggi è successo a noi".

invece ha parlato più lucidamente della gara, persa nonostante la maggioranza numerica ottenuta grazie al cartellino rosso dial minuto 58: "