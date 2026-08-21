Le parole di Angel Di Maria dopo l'eliminazione agli ottavi di finale della Copa Libertadores.
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L’eliminazione del Rosario Central dalla Copa Libertadores, arrivata dopo la sconfitta per 1-0 contro il Corinthians, ha aperto un interrogativo anche sul futuro di Angel Di Maria. Al termine della partita, infatti, il capitano e campione del mondo ha lasciato intendere di poter iniziare a riflettere sulla possibilità di chiudere la propria carriera. Tornato nella sua prima squadra in carriera nel 2025, "El Fideo" ha subito conquistato il campionato argentino, contribuendo con 7 gol e 3 assist in 16 presenze.
Le parole di Di Maria dopo l'eliminazione del Rosario Central in LibertadoresIl Rosario Central aveva iniziato la sfida degli ottavi di finale dopo lo 0-0 dell'andata e aveva bisogno di una vittoria per qualificarsi ai quarti, e tutto al 60' faceva pensare alla vittoria degli argentini per il rosso ricevuto da Raniele del Corinthians. Il gol non arrivava e la partita sembrava indirizzata verso i tempi supplementari, ma i brasiliani hanno trovato il gol decisivo a 10 minuti dalla fine con Breno Bidon, sfruttando un cross di Memphis Depay, carico e fresco di rinnovo dopo il caos delle ultime settimane.
Ai microfoni dell'ESPN, Di Maria ha fatto intendere che potrebbe arrivare presto il ritiro: "È un momento difficile, un momento difficile perché il mio sogno era diverso, quello di poter continuare, ma questo è il calcio. Ora devo pensare e vedere cosa voglio continuare a fare".
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