Mariano Diaz ha iniziato il campionato con 2 gol in altrettante partite, contribuendo a una vittoria e a un pareggio. Un rendimento che riporta sotto i riflettori un giocatore che sembrava essersi perso dopo anni complicati e che ora sembra invece aver ritrovato fiducia e continuità, anche se è ancora troppo presto per dirlo. L'Alavés si trova attualmente al primo posto, con 4 punti in due partite ma mancano ancora Real Madrid e Barcellona all'appello, che inizieranno il loro campionato il 23 agosto.

Mariano Diaz all'Alavés: l'anno della rinascita?

Mariano è cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid e ha esordito in prima squadra nella stagione 2016-2017, segnando 1 gol in 8 presenze in Liga. Il suo talento sotto porta era però già evidente con il Castilla, dove aveva realizzato 27 gol in Segunda Division B nel 2015-2016. La vera consacrazione è arrivata al Lione però, venendo acquistato dal Real Madrid e rispondendo con una stagione straordinaria: 18 gol in 34 partite di Ligue 1, oltre ad altri 3 gol tra Europa League e Coppa di Francia, chiudendo l'annata con 21 reti complessive convincendo a riportarlo a Madrid appena un anno dopo.

VITORIA-GASTEIZ, SPAGNA - 15 AGOSTO: Mariano Díaz del Deportivo Alavés festeggia il secondo gol della sua squadra insieme al compagno di squadra Nahuel Tenaglia durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Deportivo Alavés e Getafe CF allo Stadio di Mendizorrotza il 15 agosto 2026 a Vitoria-Gasteiz, Spagna. (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Il ritorno al Real Madrid, però, non ha rispettato le aspettative e, trovando poco spazio in una rosa piena di campioni e, tra il 2018 e il 2023, ha raccolto 60 presenze e 7 gol in Liga. Dopo l'esperienza madrilena è arrivata anche quella al Siviglia, dove nella stagione 2023-24 non è riuscito a trovare neanche una rete in campionato.

Caricamento post Instagram...

Adesso, con l'Alavés, Mariano sembra avere un'altra pelle: alla prima contro il, l’Alavés ha vintoe l'ex Real è stato il grande protagonista della serata con, partecipando a tutte le reti della squadra. Entrato dalla panchina, il dominicano ha cambiato la partita con la sua presenza offensiva e ha subito dimostrato le qualità che sembravano essere svanite nel nulla.

Alla seconda giornata è arrivata un’altra conferma. Contro il Rayo Vallecano, l’Alavés si è trovato sotto di un gol, ma all’84' ci ha pensato proprio Mariano Diaz a trovare il pareggio. L’attaccante ha approfittato di un errore difensivo del Rayo e ha firmato l’1-1 finale, regalando un punto alla sua squadra e portando il proprio bottino a due reti in due gare.