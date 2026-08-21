Nuovo capitolo della telenovela Julian Alvarez. Nonostante l'Atletico Madrid continui a far muro con i rivali del Barcellona, finita addirittura alle denunce dopo le piccanti dichiarazioni dell'attaccante argentino nel bel mezzo del Mondiale americano, i colchoneros sarebbero comunque disposti a cedere Julian Alvarez. Tra le squadre interessante, ci sarebbe l'Arsenal di Mikel Arteta, tuttavia, l'ex Manchester City non sarebbe molto propenso a ritornare in Inghilterra.

L'Atletico apre al trasferimento all'Arsenal

Come riportato da AtleticoPlay e confermato da Mundo Deportivo, l'avrebbe accettato di avviare le trattative per la cessione di. L'attaccante argentino ha espresso pubblicamente la volontà di voler cambiare aria salutando il Metropolitano, di conseguenza, la dirigenza colchoneros vorrebbe evitare di trattenere un giocatore non particolarmente contento di vestire la maglia dell'aprendo al trasferimento dell'ex City.

SIVIGLIA, SPAGNA - 18 APRILE: Julian Alvarez dell'Atletico Madrid festeggia il secondo gol della sua squadra durante la finale di Copa del Rey tra Real Sociedad e Atletico Madrid allo stadio La Cartuja il 18 aprile 2026 a Siviglia, Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

C'è, però, una condizione particolare che i madrileni vorrebbe seguire nella strada che probabilmente porterà all'addio di Julian, ovvero quella di non cedere l'attaccante al Barcellona. Il braccio di ferro tra Atleti e Barça continua a tener banco sulle scrivanie di Madrid e Barcellona, ecco perché alla porta dei colchoneros si sarebbe presentato l'Arsenal. L'Atletico avrebbe accettato di avviare le trattative con i Gunners per la cessione di Julian, tuttavia, la Araña non sarebbe della stessa opinione.

Julian Alvarez dice no

Sempre secondo quanto riportato da AtleticoPlay e Mundo Deportivo, Julian Alvarez avrebbe detto no alla destinazione Arsenal, facendo saltare (per il momento) l'ipotesi ritorno in Premier League. Il desiderio dell'argentino sarebbe, infatti, il trasferimento al Barcellona ma, come detto, il club madrileno non vorrebbe cedere il calciatore ai rivali blaugrana.

🚨💣 INFO ATLÉTICO PLAY | JULIÁN ÁLVAREZ–ARSENAL: ATENCIÓN AL NUEVO ESCENARIO



🔴 El 28 de mayo contamos que la postura del Atlético era tajante: Julián NO estaba en venta. Y hubo otra cuestión igualmente clara desde el primer momento: BARCELONA nunca fue una opción.



✅ Esa… pic.twitter.com/cgjGXOBTnN — Atlético Play (@AtleticoPlay) August 20, 2026

Dopo gli addii di Ferran Torres e Robert Lewandowski, il Barça è disperatamente alla ricerca di un attaccante e il nome di Julian Alvarez sarebbe probabilmente perfetto per il gioco di Hansi Flick. L'Atletico, dal canto suo, immaginando l'eventuale cessione di Julian, necessiterebbe successivamente di sostituire l'attaccante a poche settimane dalla chiusura del mercato e, con la carta Gyokeres da giocare, l'Arsenal rappresenterebbe l'occasione perfetta per chiudere la grande questione attaccanti. Il rifiuto dell'Araña, però, complica decisamente le cose e tutto porta a pensare che la crociata madrilena possa continuare ancora per molto.