Joe Cole, ex calciatore di Chelsea e Liverpool tra le altre, è finito al centro delle polemiche in Inghilterra dopo aver raccontato di aver evitato un incarico di TNT Sports legato all’esordio dell’Hull City in Premier League. L’ex centrocampista della Nazionale inglese, oggi opinionista televisivo, ha raccontato con ironia di aver ignorato la richiesta dell’emittente di seguire la sfida tra l’Hull e il Manchester United, in programma sabato al MKM Stadium alle 13:30.

Le parole di Cole sull'Hull City e la mancanza di rispetto nei confronti del club

Durante una recente apparizione al, Cole ha raccontato di aver ricevuto una proposta da TNT Sports per recarsi a Hull in occasione della prima giornata di campionato. La sua reazione, però, sarebbe stata tutt’altro che entusiasta: l’ex giocatore ha spiegato di aver semplicemente messo il telefono in modalità "non disturbare" per evitare di essere contattato.

WOLVERHAMPTON, INGHILTERRA - 08 MARZO: L'ex calciatore e commentatore televisivo Joe Cole durante la partita di Premier League tra Wolverhampton Wanderers FC e Everton FC al Molineux l'08 marzo 2025 a Wolverhampton, Inghilterra. (Foto di Gareth Copley/Getty Images)

Il commento è stato accompagnato da una previsione decisamente negativa sul futuro dell’Hull City, infatti alla domanda sulle principali squadre destinate alla Championship, Cole ha indicato senza esitazioni proprio i Tigers, sostenendo che, nonostante i circa 70 milioni di sterline spese sul mercato dopo la promozione, sarebbe rimasto sorpreso nel caso in cui la squadra fosse riuscita a salvarsi. Come riportato da Sky Sport, queste possibilità economiche arrivano dagli oltre 200 milioni guadagnati grazie alla promozione in Premier, e se dovessero retrocedere è previsto anche un "paracadute" dal valore di 86 milioni di euro.

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A rendere la situazione ancora più curiosa e allo stesso tempo imbarazzante è il fatto che, secondo alcune fonti interne che hanno parlato al Mail, Cole. Le sue dichiarazioni avrebbero quindi sorpreso anche i vertici di TNT Sports, che eviteranno per tutta la stagione di mandarlo in spedizione ad Hull vista la rabbia dei tifosi che si sono rimasti offesi per la mancanza di rispetto pubblica.

Adesso toccherà all’Hull City rispondere sul campo, dove dovranno dimostrare che i pronostici di Cole potrebbero essere prematuri e, nel caso di una buona stagione, quelle parole potrebbero trasformarle in una motivazione supplementare per la squadra neopromossa.