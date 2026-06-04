Angel Di María torna a parlare della Nazionale argentina e, come spesso accade, lo fa mettendo al centro Lionel Messi, riconosciuto ancora una volta come figura insostituibile e punto di riferimento assoluto della Selección. In una recente intervista, il campione argentino ha affrontato anche il tema del suo possibile ritorno in Nazionale, ma con parole molto chiare sul suo ruolo ormai chiuso con l’Albiceleste.

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Di Maria senza giri di parole, l'Argentina fa parte del suo passato

Il messaggio di Di María è netto quando si parla di un’eventuale nuova convocazione:, ha dichiarato l’ex esterno della Juventus e del Real Madrid, spegnendo ogni ipotesi di rientro nel gruppo della Nazionale argentina dopo aver già chiuso il suo percorso con la maglia albiceleste.

Un addio che sembra definitivo, ma che non cancella l’enorme contributo dato alla storia recente dell’Argentina, culminato con i successi internazionali degli ultimi anni. Proprio su questo punto, Di María ha ribadito la centralità di Messi all’interno del progetto e della storia della Selección.

Parlando del numero dieci, il “Fideo” non ha lasciato spazio a interpretazioni: “L’unico indiscutibile è Messi”, ha affermato con decisione, sottolineando ancora una volta come il fuoriclasse dell’Inter Miami resti il simbolo assoluto della nazionale campione del mondo.

We’re going to miss Angel Di Maria at World Cup 2026… 😭🇦🇷



He retired from international football after scoring in three straight major finals for Argentina. Signing off with a World Cup trophy and a second Copa America is just what he deserved. 🥹 pic.twitter.com/G7bHADhYvO — Sleeper Football (@SleeperFooty) June 3, 2026

Il rapporto tra i due è stato uno degli elementi chiave del ciclo vincente dell’Argentina, culminato con la conquista della Coppa del Mondo 2022 e dei successivi trofei continentali. Di María e Messi hanno condiviso anni di battaglie, delusioni e successi, costruendo un legame tecnico e umano che ha rappresentato una delle colonne portanti della rinascita della Selección.

Nell’intervista, il centrocampista ha anche lasciato intendere come il tempo delle decisioni sia ormai compiuto per molti protagonisti della generazione d’oro argentina. Il suo addio alla Nazionale, così come quello di altri veterani, segna infatti l’inizio di una nuova fase per il calcio argentino, sempre però con Messi come punto di riferimento centrale. Le parole di Di María confermano dunque una doppia verità: da un lato la chiusura definitiva del suo capitolo in Nazionale, dall’altro la consapevolezza che, finché Messi sarà in campo, l’Argentina avrà sempre un leader indiscusso attorno a cui costruire il proprio futuro.

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