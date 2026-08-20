Per il momento, l'ultimo acquisto del Milan in questa sessione di calciomercato risponde al nome di Diego Moreira. Ieri sera, infatti, il club meneghino ha reso ufficiale l'arrivo del calciatore belga. Per prenderlo dallo Strasburgo, i rossoneri hanno speso più di 60 milioni di euro includendo i bonus. A pochi giorni dall'inizio della Serie A 2026/2027, il Diavolo ha comprato un nuovo esterno sinistro che, di recente, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni di calciatore rossonero.

Diego Moreira: "Giocare nel Milan vuol dire vincere trofei"

Ai canali ufficiali del club, Moreira è stato intervistato per lain qualità di nuovo giocatore dei rossoneri. In primo luogo, ha parlato dell'al Milan: "Sono rimasto un po' scioccato.ed entrare a far parte di club che ha una storia gloriosa. Qui hanno giocato grandi campioni. Il Milan è una grande squadra che ha aspettative importanti. Per me, questo è il momento giusto per essere qui". Poi ha parlato degli: "Si raggiungono col lavoro di squadra. Darò tutto per i miei compagni sia in campo che in allenamento e cercherò di rendere felici i tifosi. Cercherò di raggiungere i nostri obiettivi".

Cairate, Italia - 20 agosto 2026: Diego Moreira del Milan in azione durante un allenamento a Milanello. (Foto di Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

Successivamente, il belga ha voluto descrivere sé stesso: "Sorrido sempre e cerco di rendere allegre le persone. Dovessi descrivermi in una parole, direi gioia. Son chi sono grazie al mix di culture e delle origini che ho. Sui social ballo e rido, ma so benissimo quando si deve lavorare e cosa voglio dalla mia carriera. Sono una persona simpatica, ma quando devo essere concentrato so dare tutto in campo per compagni e tifosi. Questo fa parte di me e non cambierà. Io so cosa voglio, dove voglio arrivare e cosa devo fare". In seguito, il numero 22 del Milan ha parlato della famiglia: "Mi dicono sempre che sono nato col pallone. Anche mio padre è stato calciatore, ha fatto il suo e ha lasciato il segno. Mia madre è molto importante e nessuno può prendere il suo posto". Infine, ha concluso parlando di musica e moda: "Ascolto sempre la musica. Mi rende felice, cambia l'umore e fa venir voglia di cantare e ballare. Milano è la capitale della moda, a me piace vestirmi bene e sentirmi a mio agio".