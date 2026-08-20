Santiago Gimenez valuta l'addio al Milan per il Porto. Il padre dell'attaccante conferma le trattative e spiega i motivi del flop in maglia rossonera
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La dirigenza del Milan vive giorni caldissimi sul fronte del calciomercato in entrata e in uscita. L'attaccante Santiago Gimenez finisce infatti tra i principali indiziati per lasciare il club rossonero durante questa sessione. Il Porto, attualmente allenato da Francesco Farioli, punta forte sul centravanti messicano per rinforzare il proprio reparto offensivo. Il club lusitano presenta subito una prima offerta ufficiale al Milan per assicurarsi le prestazioni del giocatore. La dirigenza milanista, però, non accetta la proposta economica iniziale e la rispedisce immediatamente al mittente senza alcuna esitazione.
Le parole del padre e la trattativa in corsoNonostante il primo rifiuto, il dialogo tra le due società prosegue senza sosta. Il padre e procuratore del giocatore, Christian Eduardo Gimenez, rompe il silenzio e ammette apertamente i contatti in corso tra i due club. L'agente parla ai microfoni dell'emittente Fox Sports Mexico e dichiara testualmente: "Santi sta bene, ci sono delle trattative in corso per lui". Il procuratore conferma la ricezione della prima offerta portoghese e il conseguente no del Milan, ma rassicura l'ambiente sottolineando che esiste ancora una viva trattativa tra le parti per trovare un accordo.
La delusione rossonera e il segreto dell'infortunioL'agente analizza poi l'esperienza amara del figlio in Italia, che delude le grandi aspettative generate dopo il suo arrivo dal Feyenoord. Christian Gimenez non nasconde la propria amarezza: "Non è andata come speravamo". Il genitore spiega il grande dispiacere emotivo, ricordando le foto del piccolo Santi con addosso la maglia del Milan fin da bambino. L'agente svela infine un clamoroso retroscena fisico che frena irrimediabilmente l'attaccante. Il giocatore arriva a Milano e inizia a giocare, ma ha già una lesione. Il centravanti conquista il posto da titolare e non vuole assolutamente fermarsi, ma ogni singola presenza in campo peggiora inesorabilmente la gravità dell'infortunio.
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