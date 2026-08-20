La dirigenza del Milan vive giorni caldissimi sul fronte del calciomercato in entrata e in uscita. L'attaccante Santiago Gimenez finisce infatti tra i principali indiziati per lasciare il club rossonero durante questa sessione. Il Porto, attualmente allenato da Francesco Farioli, punta forte sul centravanti messicano per rinforzare il proprio reparto offensivo. Il club lusitano presenta subito una prima offerta ufficiale al Milan per assicurarsi le prestazioni del giocatore. La dirigenza milanista, però, non accetta la proposta economica iniziale e la rispedisce immediatamente al mittente senza alcuna esitazione.

Le parole del padre e la trattativa in corso

Nonostante il primo, il dialogo tra le due società prosegue senza sosta. Il padre e procuratore del giocatore,, rompe il silenzio e ammette apertamente iin corso tra i due club. L'agente parla ai microfoni dell'emittentee dichiara testualmente: "Santi sta bene, ci sono delle trattative in corso per lui". Il procuratore conferma la ricezione della prima offerta portoghese e il conseguente no del, ma rassicura l'ambiente sottolineando che esiste ancora una vivatra le parti per trovare un accordo.

GENOVA, ITALIA - 17 MAGGIO: Santiago Gimenez del Milan in azione durante la partita di Serie A tra Genoa CFC e Milan allo stadio Luigi Ferraris, il 17 maggio 2026 a Genova, Italia. (Foto di Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

La delusione rossonera e il segreto dell'infortunio

L'agente analizza poi l'esperienza amara del figlio in, che delude le grandi aspettative generate dopo il suo arrivo dal. Christiannon nasconde la propria amarezza: "Non è andata come speravamo". Il genitore spiega il grande dispiacere emotivo, ricordando le foto del piccolocon addosso la maglia delfin da bambino. L'agente svela infine un clamorosofisico che frena irrimediabilmente l'attaccante. Il giocatore arriva ae inizia a giocare, ma ha già una. Il centravanti conquista il posto da titolare e non vuole assolutamente fermarsi, ma ogni singola presenza in campo peggiora inesorabilmente la gravità