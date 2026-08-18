Il mercato del Milan continua a muoversi su cifre sempre più importanti. La fotografia degli acquisti più costosi della storia rossonera, aggiornata con le operazioni dell'estate 2026, racconta infatti un club disposto a investire pesantemente per costruire una rosa competitiva. E all'interno della classifica potrebbe presto entrare anche Diego Moreira, il cui trasferimento viene indicato nell'ordine dei 45-50 milioni di euro.

In cima alla graduatoria c'è il nuovo grande colpo offensivo del Milan: Gonçalo Ramos, acquistato dal Paris Saint-Germain per 74 milioni di euro. L'attaccante portoghese ha così stabilito il nuovo record nella storia del club, superando anche Rafael Leão, fermo a quota 49,5 milioni. La cifra dell'operazione Ramos è confermata anche dai dati di Transfermarkt.

Ramos è il nuovo acquisto record

Il primo posto di

rappresenta uno dei segnali più evidenti della nuova politica del Milan sul mercato. Il portoghese, arrivato dal PSG, è costato

e ha firmato un contratto fino al 2031.

Un investimento di questa portata testimonia la volontà del club di puntare su un attaccante già affermato e considerato capace di garantire gol e continuità nel corso delle prossime stagioni.

CAIRATE, ITALY - AUGUST 12: Rafael Leao of AC Milan in action during AC Milan Training Session at Milanello on August 12, 2026 in Cairate, Italy. (Photo by Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

Alle sue spalle, nella graduatoria storica, resiste Rafael Leão, acquistato dal Lille nella stagione 2019/20 per 49,5 milioni. Il portoghese precede un altro grande colpo del passato recente, Leonardo Bonucci, arrivato dalla Juventus per 42 milioni nell'estate 2017.

Completa il podio storico proprio il difensore italiano, mentre al quarto posto c'è Rui Costa, costato 41,3 milioni nella stagione 2001/02.

Leonardo Bonucci, con la maglia del Milan più delusioni che vittorie (Photo by Tullio M. Puglia/Getty Images )

Moreira può salire sul podio

La situazione più interessante riguarda però

.

L'operazione viene indicata nella grafica di Transfermarkt tra i

. Una cifra che, se confermata nella parte alta della forbice, permetterebbe al giocatore di inserirsi addirittura

, superando Rafael Leão.

Anche nell'ipotesi di un investimento da 45 milioni, Moreira entrerebbe comunque direttamente nelle primissime posizioni della classifica. Sarebbe quindi un'operazione di dimensioni economiche notevoli, soprattutto considerando il ruolo del giocatore all'interno del nuovo progetto rossonero.

Il suo eventuale arrivo confermerebbe inoltre una tendenza precisa: il Milan non sta concentrando i propri investimenti soltanto sul reparto offensivo, ma sta cercando di costruire una rosa attraverso operazioni economicamente rilevanti in diversi settori del campo.

LAS VEGAS, NEVADA - JULY 31: Charles De Ketelaere of AC Milan arrives to Las Vegas Airport on July 31, 2023 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Claudio Villa/AC Milan via Getty Images)

Da Paquetá a De Ketelaere: una classifica ricca di grandi investimenti

Alle spalle dei primi nomi si trovano diversi giocatori che hanno rappresentato investimenti molto importanti nella storia recente del club.

Al quinto posto c'è

, acquistato dal Flamengo per 38,4 milioni, mentre subito dopo troviamo

, arrivato dal Porto per 38 milioni.

Seguono Mattia Caldara, costato 37,7 milioni, e Charles De Ketelaere, per il quale il Milan aveva investito 37,5 milioni. Più recente è invece l'operazione Christopher Nkunku, inserita in classifica a quota 37 milioni. A chiudere la top ten c'è una leggenda del calcio rossonero come Filippo Inzaghi, acquistato dalla Juventus per 36 milioni.

La graduatoria mostra dunque come il Milan abbia effettuato nel corso degli anni investimenti importanti su giocatori destinati a ricoprire ruoli differenti. Dai grandi attaccanti ai centrocampisti, passando per difensori e trequartisti, la storia del mercato rossonero è caratterizzata da operazioni capaci di modificare profondamente la composizione della rosa.

CAIRATE, ITALY - JULY 23: Christopher Nkunku of AC Milan looks on during an AC Milan Training Session at Milanello on July 23, 2026 in Cairate, Italy. (Photo by Giuseppe Cottini/AC Milan via Getty Images)

Un Milan sempre più protagonista sul mercato

Il dato più significativo è che la classifica potrebbe cambiare nuovamente molto presto. Dopo il

, l'eventuale arrivo di Moreira per una cifra compresa tra

porterebbe un altro nuovo acquisto direttamente nelle zone altissime della graduatoria.

Il Milan, quindi, sembra aver scelto una strada precisa: investire cifre importanti per riportare il club ai vertici. E se Ramos rappresenta oggi il colpo più costoso della storia rossonera, Moreira potrebbe presto diventare il secondo nome di una classifica destinata a raccontare un mercato completamente diverso rispetto al passato.