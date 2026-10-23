Non soltanto il rendimento sul terreno di gioco, ma anche la gestione della propria immagine sui social network. Lennart Karl, giovane talento del Bayern Monaco, è finito al centro delle discussioni interne al club per il comportamento tenuto fuori dal campo. A riferirlo è BILD, secondo cui la dirigenza bavarese non sarebbe particolarmente soddisfatta dell'eccessiva esposizione della vita privata del diciottenne. Il calciatore, considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio tedesco, condividerebbe frequentemente sui social momenti della propria quotidianità e della relazione con la fidanzata Zoe Käppele, influencer e modella. Un atteggiamento che, stando alle indiscrezioni, non sarebbe visto di buon occhio dai vertici del Bayern.

Karl fa arrabbiare il Bayern Monaco, i social tengono banco

🚨 LE BAYERN MUNICH EST AGACÉ PAR LE COMPORTEMENT DE LENNART KARL 🇩🇪 (18 ANS) ! 😬👇



En interne, les dirigeants reprocheraient au jeune talent de TROP EXPOSER SA VIE PRIVÉE ET SON QUOTIDIEN GLAMOUR avec sa petite amie influenceuse sur les réseaux sociaux.



Ses performances… pic.twitter.com/GVSo1Fx7Ul — Actu Foot (@ActuFoot_) October 23, 2026

Secondo quanto riportato dalla BILD, all'interno della società ci sarebbe una certa irritazione, con particolare riferimento ai contenuti pubblicati insieme alla compagna. La questione, tuttavia, non riguarderebbe soltanto la presenza sui social. A pesare sarebbero anche le prestazioni sportive, considerate al di sotto delle aspettative dopo l'ottimo percorso della scorsa stagione.Karl starebbe attraversando un periodo complicato, nLe difficoltà sarebbero legate anche ai problemi fisici affrontati negli ultimi mesi, che ne avrebbero condizionato la continuità e il ritmo. Il messaggio che sarebbe arrivato dalla dirigenza bavarese sarebbe quindi piuttosto chiaro: meno attenzione alla vita privata esibita sui social e maggiore concentrazione sul rendimento in campo.

MONACO DI BAVIERA, GERMANIA - 8 FEBBRAIO: Lennart Karl del FC Bayern Monaco reagisce durante la partita di Bundesliga tra FC Bayern Monaco e TSG Hoffenheim all'Allianz Arena l'8 febbraio 2026 a Monaco di Baviera, Germania. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

L'obiettivo del Bayern sarebbe quello di aiutare il giovane a ritrovare la condizione e la serenità necessarie per esprimere il proprio potenziale, evitando distrazioni in una fase delicata della sua crescita professionale. La vicenda riaccende così il dibattito sul rapporto tra giovani calciatori, notorietà e social network. Per Karl, la priorità resta riconquistare spazio e fiducia, dimostrando sul terreno di gioco le qualità che lo hanno portato rapidamente sotto i riflettori.