Dei tifosi non riconoscono Thuram, lui scherza: "Chi sono? Mi chiamo Rafael Leao"

Sabato alle 18, San Siro accende i riflettori su Inter-Parma. Questa sfida trascende la semplice gara di campionato tra una big e una nobile provinciale, trasformandosi in un incredibile incrocio del destino. Un filo invisibile lega Milano all'Emilia, sfogliando l'album dei ricordi della gloriosa dinastia calcistica dei Thuram. Nel lontano 1996 sbarca a Parma Lilian Thuram, giovane e promettente difensore prelevato dal Monaco. Oltre alla velocità, alla tecnica e alla straripante prestanza fisica, il talento francese spicca sul prato verde per una profonda correttezza, valore umano fondamentale tramandato poi a tutta la famiglia.

Lilian veste la maglia crociata per cinque stagioni indimenticabili, guidando la squadra verso il suo più grande exploit storico. Grazie al muro difensivo eretto dal francese, cementato dai giovani Cannavaro e Buffon, il favoloso Parma di Malesani conquista la Coppa UEFA e la Coppa Italia. Proprio nel cuore di quegli anni d'oro, nell'agosto del 1997, nasce Marcus. Il piccolo Thuram respira fin dai primissimi momenti l'aria intrisa dei grandi successi ducali del padre.

Due ruoli opposti, lo stesso DNA vincente

Il tempo scorre,cresce e si prende a sua volta il palcoscenico delprofessionistico, scegliendo però una strada tattica diametralmentea quella dell'iconico genitore. Tikus muove i primi passi da esterno d'attacco trama il trasferimento alcambia radicalmente la sua traiettoria. Sotto la guida del tecnico Daniel Farke, Marcus accentra progressivamente il suo raggio d'azione, trasformandosi in unmoderno, implacabile nel saltare l'uomo nello stretto e letale davanti alla porta.

La differenza tra padre e figlio appare evidente. Lilian incarnava il baluardo difensivo perfetto, l'incubo degli attaccanti che distruggeva le offensive avversarie affidandosi a letture magistrali e pura forza bruta. Marcus rappresenta esattamente la nemesi di quel ruolo, l'uomo che scardina i lucchetti delle difese con falcate devastanti. Nonostante questa profonda differenza di posizione, il DNA vincente non cambia di una virgola. L'attaccante francese eredita dal padre l'instancabile etica del lavoro, la spiccata intelligenza tattica e l'eccezionale capacità di imporsi fisicamente nel duro campionato italiano.

MILANO, ITALIA - 17 MAGGIO: Marcus Thuram dell'FC Internazionale Milano posa per una foto con i trofei della Coppa Campioni d'Italia e della Coppa Italia insieme al padre Lilian Thuram, dopo la partita di Serie A tra FC Internazionale e Hellas Verona FC allo stadio Giuseppe Meazza, il 17 maggio 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

L'incrocio di San Siro e il cerchio che si chiude

Dall'estate del 2023, il destino di Tikus si tinge prepotentemente di nerazzurro. Sotto la Madonnina, il francese scrive la sua personalissima pagina di storia, conquistando lodella Seconda Stella da protagonista assoluto, firmato dalla rete decisiva nel derby milanese del 22 aprile del 2024. Un trionfo che spazza via in un solo colpo la pesante e ingiusta etichetta difiglio d'arte. Affrontare la compagine emiliana, però, non rappresenterà mai uncome gli altri sul calendario.custodisce le sue radici, certifica il suo luogo di nascita e rappresenta la piazza che ha consacrato la leggenda di suoin Italia. Per la famigliai novanta minuti di San Siro segneranno un passaggio di consegne definitivo, ilglorioso che si alza in piedi per applaudire la travolgente grandezza del