Al Lille c’è una curiosità che riguarda il rapporto tra Olivier Giroud e Davide Ancelotti. Il centravanti francese, che ha compiuto 40 anni, ha infatti deciso di non dare del tu al proprio allenatore, più giovane di tre anni. Una scelta insolita nel mondo del calcio, dove i rapporti tra tecnici e giocatori sono spesso informali, ma che riflette la mentalità di un attaccante abituato a essere un punto di riferimento per i propri compagni.

Giroud e il rispetto per Davide Ancelotti

OLIVIER GIROUD REFUSE DE TUTOYER SON COACH DAVIDE ANCELOTTI ! ❌😁



Même si le français (40 ans) est plus vieux que son coach (37 ans), il tient à montrer l'exemple aux plus jeunes ! 🤝



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"Anche se sono più grande, do sempre de lei".Un atteggiamento che sottolinea la sua esperienza e la volontà di contribuire alla crescita del gruppo anche al di fuori del terreno di gioco.

Il francese, campione del mondo con la Francia nel 2018 e protagonista di una lunga carriera tra i principali campionati europei, rappresenta una figura importante nello spogliatoio del Lille. La sua esperienza può rivelarsi preziosa per una squadra che punta a consolidarsi ai vertici del calcio francese. Le sue dichiarazioni ai canali ufficiali della Ligue 1 sono un simbolo di leadership e unione.

Il Lille sogna in grande in campionato

Anche il Lille di Davide Ancelotti ha iniziato la stagione con risultati incoraggianti. La squadra occupa il quarto posto in Ligue 1 con 10 punti conquistati nelle prime cinque giornate, frutto di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Otto i gol segnati, quattro quelli subiti. I francesi sono a pari punti con il Rennes e inseguono il duo formato da Lione e Paris FC, secondo e terzo a quota 11, mentre in vetta c'è il Monaco con 13 punti.

Davide Ancelotti ai tempi del Botafogo(Foto di Buda Mendes/Getty Images)

Il prossimo appuntamento sarà sabato 10 ottobre contro il Le Havre, una partita importante per provare a dare continuità ai risultati e consolidare la posizione tra le prime della classifica. In questo contesto, l'esperienza di Olivier Giroud può rappresentare una risorsa preziosa: oltre al contributo in attacco, il centravanti francese può aiutare i compagni più giovani a gestire la pressione e affrontare una stagione in cui il Lille vuole essere competitivo.