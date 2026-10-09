Tottenham, Xavi Simons esce in barella e si becca con un tifoso: "Vaff******"

Un grave infortunio può rappresentare un ostacolo difficile da superare, soprattutto per un calciatore abituato a vivere tra allenamenti, partite e obiettivi da raggiungere. Xavi Simons, però, ha scelto di affrontare questo momento da una prospettiva diversa, trasformando il periodo lontano dal campo in un’occasione per crescere anche fuori dal calcio.

Dall'infortunio alla vita da studente, Simons trova un "passatempo"

Il centrocampista offensivo olandese del Tottenham è alle prese con il recupero dalla rottura del legamento crociato, un problema fisico serio che lo costringe a mettere temporaneamente da parte il pallone e a concentrarsi sulla riabilitazione. In attesa di tornare a disposizione della squadra, Simons ha deciso di dedicare parte del proprio tempo allo studio, iscrivendosi ad Harvard per seguire un percorso in gestione aziendale.

Xavi Simons ha decidido convertir una grave lesión en una oportunidad. Mientras se recupera de su rotura del ligamento cruzado, el neerlandés del Tottenham se ha matriculado en Harvard para estudiar gestión empresarial. pic.twitter.com/aBCgMhhQe5 — Rodrigo Marciel (@rodrigo_marciel) October 9, 2026

Una scelta che racconta un lato meno conosciuto del giocatore, spesso sotto i riflettori per le sue qualità tecniche e per le aspettative che accompagnano la sua carriera. Il ventiduenne olandese dimostra così di voler guardare oltre il rettangolo verde, iniziando a costruire competenze che potrebbero rivelarsi preziose anche una volta conclusa la sua esperienza da professionista.

WOLVERHAMPTON, INGHILTERRA - 25 APRILE: Xavi Simons del Tottenham Hotspur reagisce a terra dopo aver subito un infortunio durante la partita di Premier League tra Wolverhampton Wanderers e Tottenham Hotspur al Molineux, il 25 aprile 2026 a Wolverhampton, Inghilterra. (Foto di Michael Steele/Getty Images)

Una nuova carriera per l'olandese

Per un calciatore, la carriera sportiva può essere intensa ma relativamente breve. Prepararsi a ciò che verrà dopo rappresenta quindi una scelta importante, soprattutto in un mondo nel quale la gestione delle risorse economiche, le decisioni imprenditoriali e le opportunità professionali assumono un ruolo sempre più rilevante.

Resta naturalmente prioritario il recupero fisico: la rottura del legamento crociato richiede tempi e programmi di riabilitazione specifici, con il ritorno in campo legato all’evoluzione delle condizioni del giocatore e alle valutazioni dello staff medico.