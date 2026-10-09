Complice la giovane esplosione nel mondo del calcio, l'attaccante non era mai riuscito ad iscriversi all'università dei suoi sogni
Tottenham, Xavi Simons esce in barella e si becca con un tifoso: "Vaff******"
Un grave infortunio può rappresentare un ostacolo difficile da superare, soprattutto per un calciatore abituato a vivere tra allenamenti, partite e obiettivi da raggiungere. Xavi Simons, però, ha scelto di affrontare questo momento da una prospettiva diversa, trasformando il periodo lontano dal campo in un’occasione per crescere anche fuori dal calcio.
Dall'infortunio alla vita da studente, Simons trova un "passatempo"
Il centrocampista offensivo olandese del Tottenham è alle prese con il recupero dalla rottura del legamento crociato, un problema fisico serio che lo costringe a mettere temporaneamente da parte il pallone e a concentrarsi sulla riabilitazione. In attesa di tornare a disposizione della squadra, Simons ha deciso di dedicare parte del proprio tempo allo studio, iscrivendosi ad Harvard per seguire un percorso in gestione aziendale.
Una scelta che racconta un lato meno conosciuto del giocatore, spesso sotto i riflettori per le sue qualità tecniche e per le aspettative che accompagnano la sua carriera. Il ventiduenne olandese dimostra così di voler guardare oltre il rettangolo verde, iniziando a costruire competenze che potrebbero rivelarsi preziose anche una volta conclusa la sua esperienza da professionista.
Una nuova carriera per l'olandese
Per un calciatore, la carriera sportiva può essere intensa ma relativamente breve. Prepararsi a ciò che verrà dopo rappresenta quindi una scelta importante, soprattutto in un mondo nel quale la gestione delle risorse economiche, le decisioni imprenditoriali e le opportunità professionali assumono un ruolo sempre più rilevante.
Resta naturalmente prioritario il recupero fisico: la rottura del legamento crociato richiede tempi e programmi di riabilitazione specifici, con il ritorno in campo legato all’evoluzione delle condizioni del giocatore e alle valutazioni dello staff medico.
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