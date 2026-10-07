Guimar-Hortaleza ha finalmente una nuova data e si disputerà dopo i fatti noti di domenica scorsa. La partita, in bilico tra rinvio a data da destinarsi, possibilità di giocarsi in campo neutro o vittoria a tavolino per una delle due compagini, ha visto una commistione della prima con la seconda opzione. Stavolta, però, i tifosi non ci saranno.

La ricostruzione dell'accaduto

Domenica 4 ottobre, ricordiamo brevemente, si sarebbe dovuto giocare il ritorno tra le due compagini per stabilire chi avrebbe avuto accesso al primo turno di Copa del Rey. La partita d'andataa Madrid, mentre il ritorno si sarebbe tenuto a Tenerife. Fuochi d'artificio durante la notte,con presunta rottura di un finestrino del bus che li portava allo stadio, tensione prima di scendere in campo tra allenatori e componenti degli staff tecnici

ALBACETE, SPAGNA - 3 FEBBRAIO: Una panoramica del marchio della Copa del Rey sul terreno di gioco prima della partita dei quarti di finale di Copa del Rey tra Albacete Balompié e FC Barcelona, ​​allo stadio Carlos Belmonte, il 3 febbraio 2026 ad Albacete, Spagna. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

Una volta sospesa la gara, dopo l'intervento delle forze dell'ordine, tutto è passato nelle mani del giudice disciplinare unico Rafael Alonso. Questi ha respinto le accuse di entrambi i club. L'Hortaleza riteneva che non ci fossero le condizioni adeguate per giocare regolarmente il match. Dal canto proprio, il Guimar ha esposto un comunicato con il quale tentava di schermare le accuse provenienti dagli avversari. Per il club di Tenerife, infatti, oltre all'adeguata sicurezza, i fatti di domenica non c'entravano nulla con le disposizioni della società.

Guimar-Hortaleza, ecco la nuova data: si gioca domenica a porte chiuse

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Il giudice ha deciso che non essere scesi in campoper l'Hortaleza, non avendo ritenuto ospitale l'ambiente nel quale giocare il match. Inoltre, il Guimarche lo portino ad essere penalizzato istantaneamente. Ci sarà una procedura disciplinare straordinaria per stabilire quali siano le loro responsabilità. In conclusione, si è trovata una via di mezzo tra le possibilità di cui sopra. La sfida si giocherà e

Sarà il campo neutro El Penon di Puerto de la Cruz, sempre a Tenerife, ad ospitare la partita domenica 11 ottobre alle 12. La novità sostanziale è che non ci saranno tifosi, essendo a porte chiuse. La vincente tra le due se la vedrà col Siviglia in Copa del Rey.