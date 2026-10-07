Gli addii che appartengono ad un calciatore sono molti, quelli che appartengono ad un'intera nazione, invece, si contano sulle dita di una mano. Quello di Leo Messi all'Argentina è stato l'eccezione, rientrando in entrambi i casi: l'ultima notte con l'Albiceleste, davanti al Monumental di Buenos Aires, ha trasformato una partita in un un monumento di storia.

Messi, l'ultimo tango con l'Argentina

Buenos Aires lo aspettava con oltreriempiendo il Monumental per accompagnarenell'ultima apparizione con la maglia dell', dopo 21 anni di storia. Il numero 10 è entrato in campo insieme ai figli, mentre sugli spalti la moglie Antonella e la famiglia assistevano ad una serata impossibile da dimenticare. Al, quasi come se il calcio volesse fermare il tempo, la partita si è interrotta, permettendo a tutto lo stadio diper applaudire il suo capitano. Il gioco è poi ripreso, ma di lì in avanti ormai ognidi Messi aveva il sapore dell'ultimo, avvicinandosi inesorabilmente al momento fatidico della serata, non prima però diun'ultima volta le sue statistiche.

L'Argentina ha infatti battuto 3-0 il Benin, con Nicolas Otamendi ad aprire le danze proprio su calcio d'angolo battuto da Messi: con quel gol, il destino ha infatti voluto omaggiare anche il difensore, in una serata in cui il suo addio è stato inevitabilmente 'oscurato' da quello del compagno. Al 70esimo, poi è arrivato il momento che tutti aspettavano: calcio di rigore per l'Albiceleste e, ovviamente, Messi sul dischetto. Con un sinistro potente all'angolino, il 10 chiude la sua leggendaria carriera internazionale con il gol numero 126. Un'ultima firma, prima del sipario.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 06 OTTOBRE: Lionel Messi dall'Argentina parla dopo l'Amichevole Internazionale tra Argentina e Benin allo Stadio Monumental Antonio V. Liberti il 06 ottobre 2026 a Buenos Aires, Argentina. Lionel Messi sta facendo la sua ultima apparizione per l'Argentina dopo l'annuncio del suo ritiro internazionale il 31 agosto. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

"Giocare per l'Argentina è stato il privilegio più grande della mia vita"

Dopo il fischio finale il pallone è diventato quasi un testimone, donato adall'arbitro per poi prendere in mano il microfono edefinitivamente il proprio pubblico con un lungo messaggio: "Oggi è il giorno più triste della mia carriera. È stata una decisione dolorosa, ma è arrivato il momento. Ho realizzato i miei sogni con voi, come rappresentare questa Nazionale, che è stata la cosa più bella che mi potesse mai succedere. Sono grato a Dio di essere argentino. Abbiamo tutti lottato per questa maglia, ringrazio i miei compagni che mi hanno fatto vincere tutto e ringrazio voi per tutto quello che ho vissuto. Mi mancherete, ma ora vengo dal vostro lato a tifare questa squadra", ha detto un commosso Messi, ringraziando tifosi e compagni, ricordando anche il, le battaglie, le sconfitte e il gruppo di "guerrieri" con cui ha conquistato

Cosi se ne va Messi dall'Argentina, consacrato, ma non sconfitto. Dopo anni di critiche, lacrime e cadute, ha lasciato alla sua gente ciò che sembrava impossibile: una storia eterna. Messi lascia l'Argentina, ma l'Argentina non lascerà mai Messi.