Il tecnico potrà allenare fino a che non commetterà nuovamente i fatti per tutta la stagione 27-28
Playoff Championship, Southampton in finale: tifoso esulta con la sua gamba protesica
Tonda Eckert, allenatore del Southampton, ha ricevuto aggiornamenti per quel che riguarda l'accusa di spionaggio. Il giovanissimo tecnico era stato scovato mentre filmava gli allenamenti delle squadre avversarie e, a causa sua, il Southampton è stato escluso dai playoff di Championship. In arrivo per lui una multa salatissima e una squalifica con condizionale.
Spygate Southampton, multa pesantissima per Tonda Eckert!Il Southampton aveva conquistato sul campo la finale dei playoff di Championship. Dopo il quarto posto ottenuto nella seconda divisione di calcio inglese, la squadra allenata da Tonda Eckert uscì vincitrice dal doppio confronto col Middlesbrough. Poi, il caos. L'allenatore dei Saints in processo confessò di aver avuto accesso alle informazioni private tecnico-tattiche delle avversarie. Nello specifico, furono filmate le sedute di allenamento di Oxford United, Ipsich Town e proprio il Middlesbrough semifinalista playoff.
In base a quanto stabilito dalla commissione indipendente della Football Association, l'operazione di spionaggio sarebbe consistita in un "piano calcolato e determinato dall'alto". Dunque "deplorevole" è il comportamento osservato dai membri dello staff tecnico di Tonda Eckert. Questi avrebbe orchestrato il tutto, autorizzando ogni azione, anche senza, a detta sua, voler avere un vantaggio sul campo. Le informazioni erano state acquisite in modo inappropriato. Date le circostanze, era inevitabile che a pagare, oltre al club, fosse l'allenatore in persona.
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