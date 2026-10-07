Tonda Eckert, allenatore del Southampton, ha ricevuto aggiornamenti per quel che riguarda l'accusa di spionaggio. Il giovanissimo tecnico era stato scovato mentre filmava gli allenamenti delle squadre avversarie e, a causa sua, il Southampton è stato escluso dai playoff di Championship. In arrivo per lui una multa salatissima e una squalifica con condizionale.

Spygate Southampton, multa pesantissima per Tonda Eckert!

Il Southampton aveva conquistatola finale dei playoff di Championship. Dopo il quarto posto ottenuto nella seconda divisione di calcio inglese, la squadra allenata da Tonda Eckert uscì vincitrice dal doppio confronto col. Poi, il caos. L'allenatore dei Saints in processo confessò di aver avuto accesso alle. Nello specifico, furono filmate le sedute di allenamento di Oxford United, Ipsich Town e proprio il Middlesbrough semifinalista playoff.

SOUTHAMPTON, INGHILTERRA - 22 AGOSTO: Tonda Eckert, allenatore del Southampton, osserva prima della partita del Sky Bet Championship 2026/27 tra Southampton e Stoke City allo St Mary's Stadium il 22 agosto 2026 a Southampton, Inghilterra. (Foto di Mike Hewitt/Getty Images)

In base a quanto stabilito dalla commissione indipendente della Football Association, l'operazione di spionaggio sarebbe consistita in un "piano calcolato e determinato dall'alto". Dunque "deplorevole" è il comportamento osservato dai membri dello staff tecnico di Tonda Eckert. Questi avrebbe orchestrato il tutto, autorizzando ogni azione, anche senza, a detta sua, voler avere un vantaggio sul campo. Le informazioni erano state acquisite in modo inappropriato. Date le circostanze, era inevitabile che a pagare, oltre al club, fosse l'allenatore in persona.

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Il tecnico di nazionalità tedesca, 33 anni, dovrà pagare. E non è finita qui. Sull'allenatore pende. Sostanzialmente, per il momento Eckert può continuare ad allenare senza alcuna restrizione. Tuttavia, laddove si sapesse di nuove infrazioni analoghe, il tecnico sconterebbe una. Il Southampton, per la cronaca, è oggi tredicesimo in classifica. Ha ottenuto 10 punti in 8 giornate di Championship e dista 5 lunghezze dai piazzamenti utili per giocare nuovamente i playoff.