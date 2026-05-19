Dal sogno Premier League allo scandalo nel giro di pochi giorni. Il Southampton è stato escluso dai play-off di Championship dopo aver ammesso di aver spiato un allenamento del Middlesbrough prima della semifinale d’andata. La EFL ha inflitto al club anche una penalizzazione di quattro punti da scontare nella stagione 2026-27, riaprendo così clamorosamente il tabellone promozione: il Middlesbrough, eliminato sul campo proprio dal Southampton, è stato riammesso ai play-off e affronterà ora l’Hull City. Al centro della vicenda c’è un analista del club biancorosso, accusato di aver filmato di nascosto la rifinitura del Boro a Rockliffe Park poche ore prima della sfida. Una scena quasi surreale, tra video cancellati, fuga improvvisa e accuse di diretta streaming verso lo staff tecnico del Southampton.

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Il Southampton spiava il Middlesbrough: esclusione dai play-off e quattro punti di penalità

Era la mattina del 7 maggio quando tutto sarebbe iniziato. Ilstava preparando la semifinale contro il Southampton nel centro sportivo di Rockliffe Park, a meno di 48 ore dalla partita, quando alcuni membri dello staff notarono una figura sospetta in un’area sopraelevata vicino al campo di allenamento. Secondo quanto riportato dalla BBC, si trattava di un analista del Southampton, arrivato passando dal vicino golf club e fermatosi con il cellulare puntato verso la sessione. Indossava cuffie auricolari e, secondo il, avrebbe potuto trasmettere in diretta le immagini tramite videochiamata.

Quando un membro dello staff del Boro si è avvicinato per chiedere spiegazioni, l’uomo si sarebbe rifiutato di identificarsi, cancellando rapidamente alcuni contenuti dal telefono prima di scappare verso il golf club. Lì si sarebbe cambiato nei bagni per poi lasciare velocemente la zona. Il fotografo del Middlesbrough è riuscito però a immortalare la scena, confrontando successivamente le immagini con una foto presente sul sito ufficiale del Southampton. Da lì è partita la denuncia immediata alla EFL, che ha aperto un’indagine lampo. Il club ha poi ammesso “molteplici violazioni” dei regolamenti, tra cui l’articolo che vieta di osservare gli allenamenti avversari nelle 72 ore precedenti una partita.

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