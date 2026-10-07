L'uragano Kane vuole spazzare via altri record e non ha alcuna intenzione di fermarsi. La notte di Wembley contro la Repubblica Ceca gli ha consegnato un altro record con la maglia dell'Inghilterra, ma anche un nuovo obiettivo: avvicinarsi al leggendario primato internazionale di Cristiano Ronaldo.

Kane e la notte del 91esimo gol con l'Inghilterra: l'elogio di Tuchel

Nel successo per 3-0 dell'Inghilterra sulla Repubblica Ceca in Nations League,ha festeggiato la suacon la maglia dei Tre Leoni, raggiungendoin vetta alla classifica delle presenze. Una serata resa ancora più speciale dallache ha portato il suo bottino internazionale prima ae poi. Il primo centro è arrivato da distanzasu un pallone del compagno Rogers, mentre il secondo è stato unsugli sviluppi di un corner: "É stata la serata perfetta per me e anche per la squadra. Aver raggiunto le 125 presenze con questa Nazionale è un privilegio enorme, penso che questo vada anche oltre ai miei sogni più sfrenati", ha raccontato Kane alla Federazione inglese. Anche il ctnel post-partita, ha sottolineato la continuità del centravanti, elogiandone anche la disponibilità e la voglia: "Risponde sempre presente, è un capitano straordinario", riporta il The Sun.

Kane, intanto, ha già superato Wayne Rooney come miglior marcatore della storia inglese e ora ha raggiunto Peter Shilton nelle presenze, alzando però sempre l'asticella: nel mirino, infatti, ci sono i 100 gol e il record di un certo Cristiano Ronaldo.

LONDRA, INGHILTERRA - 06 OTTOBRE: Harry Kane dell'Inghilterra segna il terzo gol della sua squadra durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Inghilterra e Repubblica Ceca allo stadio di Wembley il 06 ottobre 2026 a Londra, Inghilterra. (Foto di Julian Finney/Getty Images)

Kane: "Record di CR7? Vedremo, di certo sono in forma"

Il nuovo traguardo ha inevitabilmente spostato l'attenzione verso ilassoluto di reti nelle nazionali maschili, detenuto ampiamente da, a quotacon il Portogallo. Lo stesso, non ha nascosto: "Quello è forse il limite massimo a cui si può ambire, vediamo fin dove posso arrivare. Il divario resta enorme, circa 55 reti, ma chi lo sa...", ha spiegato, aggiungendo però di "essere in grande forma", pur spiegando di voler ragionare stagione dopo stagione e di voler continuare finché sentirà di poter aiutare la Nazionale. L'obiettivoperò è più concreto: "Vediamo intanto se arriviamo a 100, poi partiremo da lì", ha concluso Kane.