Dopo la doppietta alla Repubblica Ceca, Harry Kane tocca quota 91 reti con l'Inghilterra e mette nel mirino i 146 gol di CR7 con il Portogallo
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L'uragano Kane vuole spazzare via altri record e non ha alcuna intenzione di fermarsi. La notte di Wembley contro la Repubblica Ceca gli ha consegnato un altro record con la maglia dell'Inghilterra, ma anche un nuovo obiettivo: avvicinarsi al leggendario primato internazionale di Cristiano Ronaldo.
Kane e la notte del 91esimo gol con l'Inghilterra: l'elogio di TuchelNel successo per 3-0 dell'Inghilterra sulla Repubblica Ceca in Nations League, Harry Kane ha festeggiato la sua 125esima presenza con la maglia dei Tre Leoni, raggiungendo Peter Shilton in vetta alla classifica delle presenze. Una serata resa ancora più speciale dalla doppietta che ha portato il suo bottino internazionale prima a 90 e poi 91 gol. Il primo centro è arrivato da distanza ravvicinata su un pallone del compagno Rogers, mentre il secondo è stato un colpo di testa sugli sviluppi di un corner: "É stata la serata perfetta per me e anche per la squadra. Aver raggiunto le 125 presenze con questa Nazionale è un privilegio enorme, penso che questo vada anche oltre ai miei sogni più sfrenati", ha raccontato Kane alla Federazione inglese. Anche il ct Thomas Tuchel, nel post-partita, ha sottolineato la continuità del centravanti, elogiandone anche la disponibilità e la voglia: "Risponde sempre presente, è un capitano straordinario", riporta il The Sun.
Kane, intanto, ha già superato Wayne Rooney come miglior marcatore della storia inglese e ora ha raggiunto Peter Shilton nelle presenze, alzando però sempre l'asticella: nel mirino, infatti, ci sono i 100 gol e il record di un certo Cristiano Ronaldo.
Kane: "Record di CR7? Vedremo, di certo sono in forma"Il nuovo traguardo ha inevitabilmente spostato l'attenzione verso il record assoluto di reti nelle nazionali maschili, detenuto ampiamente da Cristiano Ronaldo, a quota 146 gol con il Portogallo. Lo stesso Kane, non ha nascosto l'ambizione: "Quello è forse il limite massimo a cui si può ambire, vediamo fin dove posso arrivare. Il divario resta enorme, circa 55 reti, ma chi lo sa...", ha spiegato, aggiungendo però di "essere in grande forma", pur spiegando di voler ragionare stagione dopo stagione e di voler continuare finché sentirà di poter aiutare la Nazionale. L'obiettivo immediato però è più concreto: "Vediamo intanto se arriviamo a 100, poi partiremo da lì", ha concluso Kane.
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