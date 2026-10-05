Dopo la sospensione della gara di ritorno dell'ultimo turno di qualificazione in Copa del Rey, l'Atletico Union Guimar ha provato a fare scudo rispetto alle accuse che gli sono state recapitate dallo Sporting Hortaleza. Tramite comunicato apparso sul proprio profilo social, il Guimar ha ribadito che non ci fosse l'esigenza di arrivare a questa decisione. La sicurezza era garantita.

Guimar su tutte le furie: "Ma quale assalto al bus? Valutate voi le immagini"

Fuori dallo stadio José Ramos de Tasagaya si sarebbe tenuto ieri un vero e proprio scontro , con ultras incappucciati della squadra ospite che avrebbero scagliato. Si era perfino parlato della rottura di un finestrino del bus. Anche il tecnico dei vincitori del turno d'andata si era unito alla polemica, spiegando la sua versione dei fatti. Il lunedì seguente alle sospensione del match, per boicottaggio dello stesso Sporting Hortaleza,sulla vicenda.

SIVIGLIA, SPAGNA - 18 APRILE: Mikel Oyarzabal della Real Sociedad solleva il trofeo della Copa Del Rey dopo la partita della finale della Copa Del Rey tra Real Sociedad e Atletico de Madrid allo Stadio della Cartuja il 18 aprile 2026 a Siviglia, Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Per quanto i fatti avvenuti fuori allo stadio siano innegabili, il club di Tenerife ha spiegato che nulla c'entrino con la squadra e la propria volontà. Ogni atto di violenza non si addice al modello e all'immagine del club. Ancora, nessun finestrino sarebbe stato rotto e che dunque non ci sarebbero stati seri motivi per arrivare in ritardo allo stadio. Le autorità cui ci si è rivolti per verificare ci fossero stati danni ai finestrini "negano questo estremo. Inoltre, ci hanno fornito video in cui si può verificare che non ci sia alcuna finestrino rotto".

Caricamento post Instagram...

Al netto didi ambedue le squadre, Guimar ha tenuto comunque a ringraziare i propri tifosi. Piuttosto, sarebbe stato il loro tecnico, Aytham Diaz, a subire l'aggressione da qualcuno dello staff avversario. "Tuttavia, è stata la squadra ospite a rifiutarsi di giocare la partita. Secondo i verbali del match, l'arbitro ha sottolineato che la partita era sospesa per la decisione esplicita dello Sporting Hortaleza di non scendere in campo". Infine, il Guimar spera si faccia, purché non venga infangato ulteriormente il nome del club.