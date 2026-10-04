Il sorteggio per la Copa del Rey di domani, lunedì 5 ottobre, non può ancora tecnicamente svolgersi. La partita tra Atletico Union Guimar e Sporting Hortaleza, infatti, non si è più giocata a causa della pessima condotta dei tifosi ospiti. Adesso occorrerà chiarire quali decisioni in merito alla disputa della sfida si prenderanno.

Copa del Rey, gara sospesa: sassi, bottiglie e fuochi d'artificio nella notte

Alcune immagini di quanto accaduto cominciano a circolare anche suie spiegano le ragioni della sospensione del match. Guimar-Sporting Hortaleza avrebbe dovuto svelare la qualificata al primo turno della Copa del Rey. La vincente tra le due compagini, infatti, affronterà. La sfida era valida per il ritorno dell'ultimo turno di qualificazione alla competizione nazionale. La gara d''andata era terminata 1-0 in favore dello Sporting Hortaleza.

SIVIGLIA, SPAGNA - 18 APRILE: Mikel Oyarzabal della Real Sociedad solleva il trofeo della Copa Del Rey dopo la partita della finale della Copa Del Rey tra Real Sociedad e Atletico de Madrid allo Stadio La Cartuja il 18 aprile 2026 a Siviglia, Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Proprio i vincitori dell'andata hanno subìto una vera e propria aggressione ancor prima di scendere in campo, costringendo al possibile rinvio della gara. Nello specifico, diversi ultras del Guimar, tra cui uno incappucciato, hanno preso d'assalto il bus avversario, scagliando delle pietre. Erano anche muniti di coltelli. Inoltre, contro un calciatore ospite è stata lanciata una bottiglia di plastica. Anche la notte sarebbe stata tormentata, con i calciatori che si sono svegliati forzatamente alle 4 a causa di fuochi d'artificio fatti esplodere dove riposavano.

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Infine, lo stesso allenatore del Guimar ha raccontato cosa ha visto personalmente: "". Sono stati i giocatori dello Sporting Hortaleza a rifiutarsi di giocare in questo clima ostico e inospitale. Trascorsa un'ora e un quarto dal possibile fischio d'inizio, dopo l'arrivo della polizia, la partita del Municipal de Tasagaya è stata definitivamente sospesa. MARCA riferisce che tre siano le strade da valutare ora: un rinvio a data da destinarsi, trovare un campo neutrale e giocarla senza attendere troppo, assegnare a tavolino il passaggio del turno al Guimar.