L'allenatore dell'Atletico Union Guimar ha affermato di esser stato aggredito personalmente
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Il sorteggio per la Copa del Rey di domani, lunedì 5 ottobre, non può ancora tecnicamente svolgersi. La partita tra Atletico Union Guimar e Sporting Hortaleza, infatti, non si è più giocata a causa della pessima condotta dei tifosi ospiti. Adesso occorrerà chiarire quali decisioni in merito alla disputa della sfida si prenderanno.
Copa del Rey, gara sospesa: sassi, bottiglie e fuochi d'artificio nella notteAlcune immagini di quanto accaduto cominciano a circolare anche sui social network e spiegano le ragioni della sospensione del match. Guimar-Sporting Hortaleza avrebbe dovuto svelare la qualificata al primo turno della Copa del Rey. La vincente tra le due compagini, infatti, affronterà una tra Siviglia, Betis, Rayo Vallecano e Getafe. La sfida era valida per il ritorno dell'ultimo turno di qualificazione alla competizione nazionale. La gara d''andata era terminata 1-0 in favore dello Sporting Hortaleza.
Proprio i vincitori dell'andata hanno subìto una vera e propria aggressione ancor prima di scendere in campo, costringendo al possibile rinvio della gara. Nello specifico, diversi ultras del Guimar, tra cui uno incappucciato, hanno preso d'assalto il bus avversario, scagliando delle pietre. Erano anche muniti di coltelli. Inoltre, contro un calciatore ospite è stata lanciata una bottiglia di plastica. Anche la notte sarebbe stata tormentata, con i calciatori che si sono svegliati forzatamente alle 4 a causa di fuochi d'artificio fatti esplodere dove riposavano.
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