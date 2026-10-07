Lionel Messi ha detto definitivamente addio alla Nazionale Argentina, salutando la squadra dopo 21 anni di trionfi e delusioni. Un addio arrivato nel modo più emozionante possibile: nella gara di ieri contro il Benin, davanti a più di 85mila persone, il fuoriclasse argentino ha siglato una rete e fornito due assist nel rotondo 3-0. Si chiude quindi una delle pagine più iconiche e memorabili della storia del calcio. L'ex Barcellona ha voluto ringraziare, attraverso un post sul proprio profilo instagram, tutte le persone che lo hanno accompagnato in questo meraviglioso viaggio. Tra i numerosi saluti spicca quello dello storico rivale Cristiano Ronaldo.

La lettera d'addio di Lionel Messi

Nel suo messaggio, Lionel Messi ha voluto ringraziare la famiglia, gli amici e tutti coloro che lo hanno accompagnato nella sua fantastica carriera con l'Albiceleste. Il numero dieci ha scritto: "Ieri ho giocato la mia ultima partita e già mi manca indossare la maglia celeste e bianca. So che sto prendendo la decisione giusta. Questo è stato un percorso incredibile, pieno di gioie ma anche di qualche momento di sofferenza, ma sono certo che ogni passo che ho fatto ne sia valsa la pena. Mi restano ancora tante cose da dire. Quello che è certo è che è impossibile per me esprimere tutto ciò che provo in poche parole o in un post.".

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 6 OTTOBRE: Lionel Messi dell'Argentina parla dopo l'amichevole internazionale tra Argentina e Benin allo Stadio Monumental Antonio V. Liberti il ​​6 ottobre 2026 a Buenos Aires, Argentina. Lionel Messi ha disputato la sua ultima partita con la nazionale argentina dopo aver annunciato il suo ritiro dalla nazionale il 31 agosto. (Foto di Marcos Brindicci/Getty Images)

Il ricordo di Maradona

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Messi ai saluti: arriva anche il commento di Cristiano Ronaldo

Nel corso della sua lettera, l'exha voluto anche citareriservandogli un messaggio speciale, oltre che i suoi amici e gli allenatori che ha avuto:"Diego è stato fondamentale, ha riportato l'Argentina dove meritava di stare e ci ha aiutato sia da qui che dal cielo in ogni passo che abbiamo compiuto.. Naturalmente, ringrazio anche Dio: senza la sua guida non avremmo nemmeno potuto sognare di arrivare fin qui. Sono pieno di gratitudine. Vi voglio bene, mi mancherete e vu sarò sempre grato per essere stati al mio fianco".Numerosi sono stati i saluti e ringraziamenti arrivati a Lionel Messi: dal presidente della Federazione Argentina passando per Neymar alle altre altre stelle del calcio. La pubblicazione del messaggio dell'argentino ha scaturito una quantità infinita di reazioni da parte di tifosi e ex compagni di squadra. Tra i commenti più significativi c'è stato quello dello storico rivale

LISBONA, PORTOGALLO - 24 SETTEMBRE: Cristiano Ronaldo del Portogallo durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Portogallo e Galles all'Estadio Jose Alvalade il 24 settembre 2026 a Lisbona, Portogallo. (Foto di Carlos Rodrigues/Getty Images)

Il portoghese, storico rivale di Messi per quasi venti anni e protagonista di una delle più grandi rivalità del calcio, ha scelto di lasciare un messaggio sotto il post del fuoriclasse argentino. Nonostante la situazione che Cristiano Ronaldo sta vivendo con la sua Nazionale, il numero 7 ha colto l'occasione per congratularsi con il "nemico":"Leo, hai passato tantissimi anni a difendere il tuo Paese e una storia che rimarrà per sempre. Hai tutta la mia stima e il rispetto per quello che hai raggiunto con la Nazionale. Un abbraccio forte".