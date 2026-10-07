Dai primi passi fino alla vittoria del Mondiale: il saluto social di Messi alla Selección e la risposta del numero 7 portoghese.
L'ultimo tango di Messi con l'Argentina: a segno per l'ultima volta con la nazionale
Lionel Messi ha detto definitivamente addio alla Nazionale Argentina, salutando la squadra dopo 21 anni di trionfi e delusioni. Un addio arrivato nel modo più emozionante possibile: nella gara di ieri contro il Benin, davanti a più di 85mila persone, il fuoriclasse argentino ha siglato una rete e fornito due assist nel rotondo 3-0. Si chiude quindi una delle pagine più iconiche e memorabili della storia del calcio. L'ex Barcellona ha voluto ringraziare, attraverso un post sul proprio profilo instagram, tutte le persone che lo hanno accompagnato in questo meraviglioso viaggio. Tra i numerosi saluti spicca quello dello storico rivale Cristiano Ronaldo.
La lettera d'addio di Lionel MessiNel suo messaggio, Lionel Messi ha voluto ringraziare la famiglia, gli amici e tutti coloro che lo hanno accompagnato nella sua fantastica carriera con l'Albiceleste. Il numero dieci ha scritto: "Ieri ho giocato la mia ultima partita e già mi manca indossare la maglia celeste e bianca. So che sto prendendo la decisione giusta. Questo è stato un percorso incredibile, pieno di gioie ma anche di qualche momento di sofferenza, ma sono certo che ogni passo che ho fatto ne sia valsa la pena. Mi restano ancora tante cose da dire. Quello che è certo è che è impossibile per me esprimere tutto ciò che provo in poche parole o in un post. Questo percorso non sarebbe stato lo stesso senza la mia famiglia, che mi è stata sempre accanto e mi ha sostenuto, soprattutto nei momenti difficili, quando ne avevo più bisogno".
Il ricordo di MaradonaNel corso della sua lettera, l'ex Paris Saint- Germain ha voluto anche citare Diego Armando Maradona riservandogli un messaggio speciale, oltre che i suoi amici e gli allenatori che ha avuto:"Diego è stato fondamentale, ha riportato l'Argentina dove meritava di stare e ci ha aiutato sia da qui che dal cielo in ogni passo che abbiamo compiuto. Per me sono stati fondamentali anche i miei amici, tutti i compagni e gli allenatori che ho avuto, insieme ai loro staff tecnici. Grazie ai club per cui ho giocato, per aver sempre rispettato i miei sentimenti e avermi permesso di dedicarmi al mio Paese quando era il momento di indossare la Maglia della Nazionale. Naturalmente, ringrazio anche Dio: senza la sua guida non avremmo nemmeno potuto sognare di arrivare fin qui. Sono pieno di gratitudine. Vi voglio bene, mi mancherete e vu sarò sempre grato per essere stati al mio fianco".
Messi ai saluti: arriva anche il commento di Cristiano RonaldoNumerosi sono stati i saluti e ringraziamenti arrivati a Lionel Messi: dal presidente della Federazione Argentina passando per Neymar e Suarez alle altre altre stelle del calcio. La pubblicazione del messaggio dell'argentino ha scaturito una quantità infinita di reazioni da parte di tifosi e ex compagni di squadra. Tra i commenti più significativi c'è stato quello dello storico rivale Cristiano Ronaldo.
Il portoghese, storico rivale di Messi per quasi venti anni e protagonista di una delle più grandi rivalità del calcio, ha scelto di lasciare un messaggio sotto il post del fuoriclasse argentino. Nonostante la situazione che Cristiano Ronaldo sta vivendo con la sua Nazionale, il numero 7 ha colto l'occasione per congratularsi con il "nemico":"Leo, hai passato tantissimi anni a difendere il tuo Paese e una storia che rimarrà per sempre. Hai tutta la mia stima e il rispetto per quello che hai raggiunto con la Nazionale. Un abbraccio forte".
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