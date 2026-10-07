Ci sono addii che non possono essere raccontati soltanto attraverso i numeri. Non bastano i 126 gol e i 67 assist in 208 partite, la vittoria di 2 Copa America, un Mondiale e una Finalissima o i tantissimi record infranti. L'ultima notte di Lionel Messi con la maglia dell'Argentina ha un significato ancor più grande, che oltrepassa qualsiasi dato o risultato e fa breccia dritto al cuore del popolo argentino. Il calore dei tifosi dell'Albiceleste, accorsi in tantissimi al Monumental di Buenos Aires per l'ultima notte del Diez, ne è una chiara ed evidente dimostrazione.

Diversi personaggi del mondo del calcio, argentini e non, hanno elogiato in queste ore la straordinaria figura di Lionel Messi e, tra questi, non poteva mancare la toccante lettera del presidente dell'AFA, Claudio Tapia, che, nonostante il clima di grande festa, è stato ancora una volta contestato dal popolo argentino presente al Monumental.

Tapia: "C i sono storie che, quando diventano eterne, non hanno più fine "

Quel giorno che nessuno voleva arrivasse è giunto. Ma il tempo è inesorabile ed eccoci qui, a cercare le parole per scrivere la fine di un ciclo. Non la fine della storia. Perché ci sono storie che, quando diventano eterne, non hanno più fine".

Attraverso una lunga lettera sui social media, ilha inizialmente scritto: "

Continuando, il presidente della federazione calcistica argentina ha sottolineato l'impegno di Messi per la Selección spiegando: "Il tuo impegno per questa maglia, anche quando pesava indossarla, va oltre l'immaginazione di qualsiasi persona".

LA CARTA DE CHIQUI TAPIA A MESSI



El presidente de la AFA le dedicó un sentido y largo texto a Lionel, luego de su despedida de la Selección:



📜"Llegó el día, mi héroe favorito.



Llegó ese día que nadie quería que llegara. Pero el tiempo es inevitable y acá estamos, tratando de… pic.twitter.com/jetLQmj0pn — Diario Olé (@DiarioOle) October 7, 2026

"Hai unito generazioni"

Tapia ha poi ripercorso i successi conquistati dal n.10 in maglia È arrivata la Copa América. È arrivata Wembley. E infine, è arrivato quel pomeriggio in Qatar, che gli argentini custodiranno per sempre nel luogo più bello dei nostri ricordi. Ma tu hai fatto qualcosa di ancora più grande: hai unito generazioni. Nonni, genitori, figli e nipoti abbracciati dalla stessa maglia, che tifavano per lo stesso numero dieci. Anche questa è la tua eredità". Nel corso della lettera,ha poi ripercorso i successi conquistati dalin maglia Albiceleste : "

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 6 OTTOBRE: Lionel Messi (Argentina) trattiene il pallone durante l'amichevole internazionale tra Argentina e Benin allo stadio Monumental Antonio V. Liberti, il 6 ottobre 2026 a Buenos Aires, Argentina. Lionel Messi disputa la sua ultima partita con l'Argentina dopo aver annunciato il ritiro dalla nazionale il 31 agosto. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Infine, il presidente dell'AFA ha chiuso il messaggio ringraziando la Pulga: "Le maglie vengono appese al chiodo. Le partite finiscono. Gli stadi si spengono. Le leggende restano. Ma finché un pallone rotolerà nel nostro Paese, finché un bambino urlerà di gioia per un gol con la maglia azzurra e bianca, finché un argentino ricorderà dove si trovava quel 18 dicembre, tu continuerai a esserci. Il nostro capitano. Il nostro campione. Il nostro numero 10. Il mio eroe preferito. Grazie di tutto, Leo. Questa sarà sempre casa tua".