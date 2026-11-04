L'ex capitano del Fenerbahce torna a casa dopo l'esperienza al Kasimpasa: il club ha annunciato il ritorno di Emre Belozoglu come nuovo allenatore
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Il Fenerbahce ritrova uno dei volti più rappresentativi della propria storia recente: Emre Belozoglu torna a vestire i colori gialloblu, questa volta nelle vesti di allenatore della prima squadra turca. Un ritorno dal forte valore simbolico, che riporta a Istanbul un protagonista già legato profondamente alla storia del club e che proverà a risollevare dopo un avvio complicato in campionato, seguito dall'addio di Ismail Kartal e il caso Sergio Conceicao, fino a pochi giorni fa vicinissimo alla panchina.
"Bentornato a casa": l'annuncio del Fenerbahce su Belozoglu e il suo passatoIl Fenerbahce ha il suo nuovo allenatore e lo ha ufficializzato nella serata di ieri con un comunicato ufficiale e attraverso i propri canali social, comunicando l'accordo con Emre Belozoglu per affidargli la guida tecnica della prima squadra, accompagnando l'annuncio con un messaggio intitolato "Bentornato a casa, Emre". Nel comunicato ufficiale, il club scrive: "Servire questi colori è un'appartenenza che viene dal cuore e non diminuisce nemmeno dopo anni. Emre Belozoglu, che ha fatto parte di questa comunità in campo come calciatore e come allenatore sulla panchina, è ora di nuovo in servizio come direttore tecnico, È un orgoglio portare questo incorporamento, servirlo è una responsabilità", scrive il Fenerbahce, con parole che sottolineano il legame tra Belozoglu e la società, ricordando il suo contributo da calciatore ma anche da allenatore, ricoprendo l'incarico ad interim nella stagione 2020/21.
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Belozoglu, dal Kasimpasa al ritorno in giallobluPrima della nuova nomina, Belozoglu era alla guida del Kasimpasa dal 2025, altro club della massima divisione turca, con cui nella stagione corrente ha collezionato 11 panchine ufficiali, ottenendo cinque vittorie, cinque pareggi e una sola sconfitta, con una media di 1,82 punti a partita, secondo quanto riferito dai principali media turchi: il club ha però successivamente scelto di salutare il tecnico e il suo staff. Prima del Kasimpasa, Belozoglu ha invece raccolto esperienza nel Basaksehir, per due stagioni, poi all'Ankaragucu, per una stagione e poi l'Antalyaspor, nel 2025, prima di accettare l'incarico del Kasimpasa. Adesso il nuovo capitolo: Belozoglu è chiamato a trasformare il proprio legame con il Fenerbahce in risultati e ambizioni sportive.
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