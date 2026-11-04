Il Fenerbahce ritrova uno dei volti più rappresentativi della propria storia recente: Emre Belozoglu torna a vestire i colori gialloblu, questa volta nelle vesti di allenatore della prima squadra turca. Un ritorno dal forte valore simbolico, che riporta a Istanbul un protagonista già legato profondamente alla storia del club e che proverà a risollevare dopo un avvio complicato in campionato, seguito dall'addio di Ismail Kartal e il caso Sergio Conceicao, fino a pochi giorni fa vicinissimo alla panchina.

"Bentornato a casa": l'annuncio del Fenerbahce su Belozoglu e il suo passato

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Ilha il suo nuovo allenatore e lo ha ufficializzato nella serata di ieri con unufficiale e attraverso i propri canali social, comunicando l'accordo conper affidargli la guida tecnica della prima squadra, accompagnando l'annuncio con un messaggio intitolato "Bentornato a casa, Emre". Nel comunicato ufficiale, il club scrive: "Servire questi colori è un'appartenenza che viene dal cuore e non diminuisce nemmeno dopo anni. Emre Belozoglu, che ha fatto parte di questa comunità in campo come calciatore e come allenatore sulla panchina, è ora di nuovo in servizio come direttore tecnico, È un orgoglio portare questo incorporamento, servirlo è una responsabilità", scrive il Fenerbahce, con parole che sottolineano iltra Belozoglu e la società, ricordando il suoda calciatore ma anche da allenatore, ricoprendo l'incarico ad interim nella stagione 2020/21.Da, invece, l'ex centrocampista ha vestito la maglia del Fenerbahce nella stagione 2008/09 fino al 2012, e poi di nuovo nell'annataprima didal calcio giocato e intraprendere l'avventura da

FIRENZE, ITALIA - 27 OTTOBRE: Emre Belözoglu maganar di Istanbul Basaksehir FK guarda durante la partita del gruppo UEFA Europa Conference League Tra ACF Fiorentina e Istanbul Basaksehir allo Stadio Artemio Franchi il 27 ottobre 2022 a Firenze, Italia. (Foto di Gabriele Maltinti/Getty Images)

Belozoglu, dal Kasimpasa al ritorno in gialloblu

Prima della nuova nomina,era alla guida deldal 2025, altro club della massima divisione turca, con cui nella stagione corrente ha collezionato 11 panchine ufficiali, ottenendo cinque vittorie, cinque pareggi e una sola sconfitta, con una media dia partita, secondo quanto riferito dai principali media turchi: il club ha però successivamente scelto diil tecnico e il suo staff. Prima del Kasimpasa, Belozoglu ha invece raccolto esperienza nel, per due stagioni, poi, per una stagione e poi, nel 2025, prima di accettare l'incarico del Kasimpasa. Adesso il nuovo capitolo: Belozoglu è chiamato a trasformare il proprio legame con ilin risultati e ambizioni sportive.