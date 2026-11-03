Mai prima d’ora Fenerbahçe e Liverpool si erano incontrate in una competizione europea, e la prima volta ha un sapore speciale. Mercoledì 4 novembre alle 18:45, allo stadio Şükrü Saracoğlu di Istanbul, va in scena la quarta giornata della fase campionato di Champions League, con i turchi ancora a caccia del primo successo e gli inglesi che puntano a restare a punteggio pieno. In panchina, a dare ulteriore fascino alla sfida, c’è Dirk Kuyt, ex attaccante dei Reds e oggi allenatore dei gialloblù. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365

La classifica racconta due stagioni opposte. Il Liverpool di Iraola è terzo con 9 punti, dopo tre vittorie su tre, 12 gol fatti e 7 subiti. Il Fenerbahçe è trentunesimo con 2 punti, frutto di due pareggi casalinghi, l’ultimo dei quali, un 2-2 contro lo Slavia Praga, arrivato dopo aver dilapidato un doppio vantaggio.

L’avvio deludente ha portato alle dimissioni di Kartal, e il compito di rimettere in piedi la squadra è toccato a Kuyt, che alla prima uscita ha perso 2-1 contro il Goztepe. Ora, alla seconda partita da allenatore, si ritrova a sfidare “la squadra della sua vita”: un esame complicatissimo, anche per un ambiente che ha bisogno di una scossa. Oltre a questa sfida, puoi consultare gli altri appuntamenti sportivi disponibili: SCOPRI LE DIRETTE DEL GIORNO SU GODLBET, SU LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEL CALCIO LIVE, mentre VINCITU PERMETTE DI ACCEDERE ALLO STREAMING DI DIVERSE PARTITE.

Dove vedere Fenerbahce-Liverpool in diretta TV e streaming

Il momento di forma del Fenerbahce

Fenerbahce-Liverpool si gioca mercoledì 4 novembre 2026 alle 18:45 al in casa della formazione turca, e vale per la quarta giornata della fase campionato di. In Italia la diretta tv è affidata a, mentre per lo streaming si può scegliere tra l’app Sky Go, riservata agli abbonati Sky, e NOW, con l’apposito pass Sport.

Il cammino europeo dei turchi è finora senza vittorie. Il 2-2 contro lo Slavia Praga ha lasciato un grande rammarico, perché i gialloblù erano avanti di due reti prima di farsi riprendere. In campionato non è andata meglio: la sconfitta interna per 2-1 con il Göztepe ha complicato l’esordio di Kuyt e ha confermato un momento di difficoltà che dura da settimane.

Dietro, il tecnico olandese dovrà fare i conti con qualche assenza: Aké è fermo per infortunio e Oppong è in forte dubbio dopo il problema accusato nel weekend, il che costringe a ridisegnare il reparto arretrato. Il Fener, inoltre, ha un bilancio non esaltante contro le inglesi nelle coppe europee in casa: in dodici partite ha collezionato quattro vittorie, due pareggi e sei sconfitte.

Il momento di forma del Liverpool

Il Liverpool ha fatto en plein in Champions: tre partite, tre vittorie, con l’ultima, contro il Villarreal, arrivata in rimonta. Dopo essere stata sotto 0-2, la squadra di Iraola ha ribaltato il match e si è imposta 4-2, mostrando carattere e qualità nella ripresa.

Il bilancio europeo è eccellente, ma in campionato domenica è arrivato uno stop: la sconfitta per 1-0 con l’Arsenal ha interrotto la striscia positiva e imposto ai Reds di rialzarsi subito. Tra gli indisponibili ci sono Frimpong, Bradley, Ekitiké e Leoni, mentre tornano a disposizione Szoboszlai e Víctor Muñoz, entrambi subentrati nell’ultimo turno. Contro le squadre turche in trasferta, però, il Liverpool ha una storia complicata: in otto gare europee ha raccolto una vittoria, un pareggio e sei sconfitte.

LIVERPOOL, INGHILTERRA - 28 OTTOBRE: Virgil van Dijk del Liverpool durante la partita del quarto turno della Carabao Cup tra Liverpool e Chelsea ad Anfield il 28 ottobre 2026 a Liverpool, Inghilterra. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

La chiave tattica della partita

Entrambe le squadre dovrebbero scendere in campo con il 4-3-3, per una sfida di specchi in cui conteranno i duelli individuali. Il Fenerbahçe può contare su un centrocampo di esperienza, con Kanté, Guendouzi e Yüksek, e sulla coppia d’attacco Muriqi-Aktürkoğlu, con Aydin a legare i reparti. Il Liverpool risponde con Gravenberch, Nyoni e Mac Allister in mezzo e un tridente fresco e rapido con Ngumoha, Koumas e Gakpo.

La partita si deciderà soprattutto in due zone di campo. In mezzo, dove la qualità tecnica dei Reds dovrà fare i conti con la fisicità dei turchi, e sulle fasce, dove la velocità degli esterni può far male a una difesa rimaneggiata. Il Fener ha bisogno di una prova di orgoglio per scuotere l’ambiente, ma la fragilità difensiva delle ultime uscite rischia di pesare contro un attacco in grande forma.

Per il Fenerbahçe, il protagonista può essere Muriqi: il suo peso in area e il lavoro per la squadra possono dare ai padroni di casa un riferimento prezioso, soprattutto sui palloni alti. Per il Liverpool, il nome è Gakpo: l’esperienza dell’olandese tra le linee e la capacità di trovare il gol nei momenti chiave lo rendono il leader di un tridente giovane, che dovrà confermarsi in una serata dall’atmosfera infuocata.

Le probabili formazioni di Fenerbahce-Liverpool

Kuyt dovrebbe affidarsi a un 4-3-3 con Škriniar e Demir al centro della difesa, Kanté e Guendouzi a guidare la mediana e Muriqi e Aktürkoğlu in avanti. Iraola, dopo la sconfitta con l’Arsenal, dovrebbe puntare su un undici molto giovane, con Nyoni in cabina di regia e Ngumoha e Koumas pronti a dare freschezza all’attacco.

Fenerbahçe (4-3-3): Ederson; Brown, Demir, Škriniar, Semedo; Yüksek, Guendouzi, Kanté; Aydin; Muriqi, Aktürkoğlu. Allenatore: Dirk Kuyt

Liverpool (4-3-3): Alisson; Tsimikas, Van Dijk, Jacquet, Araújo; Gravenberch, Nyoni, Mac Allister; Ngumoha, Koumas, Gakpo. Allenatore: Andoni Iraola

Fenerbahce-Liverpool: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Fenerbahce-Liverpool

: Fenerbahce-Liverpool Competizione : Champions League

: Champions League Data : mercoledì 4 novembre

: mercoledì 4 novembre Orario : 18:45

: 18:45 Stadio : Nea Filadelfia

: Nea Filadelfia Diretta tv: Sky

La sfida si giocherà mercoledì 4 novembre