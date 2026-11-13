Nella lista dei convocati di Xavi per la Nations League sono ben 6 i giocatori che hanno vissuto almeno una stagione in Serie A in carriera
Il re dei Paesi Bassi fa visita all'Olanda: che festa per la cinquina alla Svezia
Domani sera l'Olanda avrà il suo primo match point per la fase finale della Nations League: all'Amsterdam Arena, la squadra di Xavi se la vedrà contro la sorpresa Grecia (13 novembre). Se gli Oranje dovessero battere i Biancoazzurri allora avrebbero la certezza del passaggio del turno arrivando così alla sfida contro la Germania (16 novembre) con la mente più rilassata. La squadra di Jovanovic, dal canto suo, vuole continuare e stupire: se dovesse battere gli Oranje e, nello stesso tempo, la squadra di Jurgen Klopp non dovesse vincere contro la Serbia, allora la Nave Pirata arriverebbe sulla sua "Isola del Tesoro": i quarti della competizione.
"Olanda italiana": c'è molta Serie A tra i convocati di XaviCome accennato, sarà una "Olanda italiana" quella che si presenterà alle sfide contro Grecia e Germania. Per le partite contro Biancoazzurri e Mannschaft (La Squadra), Xavi ha convocato 24 giocatori dei quali ben 6 che hanno disputato almeno una stagione nella nostra Serie A. Alcuni hanno lasciato il segno, altri invece si sono rivelate semplici meteore. Ecco la lista degli "olandesi italiani".
1. Denzel DumfriesLa sua cessione al Real Madrid nell'ultima sessione di mercato è stato un durissimo colpo per l'Inter. Denzel Dumfries è stato certamente l'ultimo olandese capace di lasciare un grande ricordo nella nostra Serie A. Un difensore che alla prima occasione si trasforma in un perfetto attaccante. Basti pensare ai suoi incredibili numeri con la maglia del Biscione: 207 presenze e ben 27 reti, 11 delle quali solo nella stagione 2024-25. Prestazione di grande livello che ai neroazzurri ha fruttato 2 scudetti, 3 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane. Prestazioni che, almeno fino ad ora, sta facendo fatica a ripetere nella sua prima stagione al Santiago Bernabeu: è ancora a secco di reti dopo 11 presenze.
2. Tijjani ReijndersDalla sponda neroazzurro passiamo a quella rossonera. Tijjani Reijnders ha passato due stagioni con la maglia del Milan. In un periodo molto difficile per il Diavolo, il nativo di Zwolle è stato una delle pochissime note positive per il club di Gerry Cardinale, soprattutto nell'annata 2024-25, culminata con la conquista della Supercoppa Italiana contro l'Italia dopo che il Milan si era trovato sotto per 2-0. In quell'annata, il classe '98 mette a segno ben 15 reti vincendo anche il premio di Miglior Centrocampista della Serie A. Un rendimento che non è riuscito poi a confermare nella sua unica stagione al Manchester City.
3. Justin KluivertEra arrivato con grandi premesse ma alla sua esperienza con la Roma non è stata esaltante. Forse perché Justin Kluivert ha pagato il peso del cognome che porta, anche se lo stesso giocatore ha sempre dichiarato il contrario. Il figlio di Patrick è arrivato nella Capitale nel 2018 con l'incarico di portare qualità e, soprattutto, gol al club giallorosso. Un compito che, in due stagioni all'ombra dell'Olimpico, non è riuscito ad assolvere: appena 9 reti in 68 presenze. Motivo per cui nell'estate 2020 l'olandese, ormai ai ferri corti con società e tifosi, è stato ceduto al Lipsia.
4. Teun KoopmeinersDai giocatori che hanno militato nel nostro campionato, passiamo a quelli che vi militano attualmente. Da quello più "anziano", ovvero Teun Koopmeiners. L'attuale centrocampista della Juventus è arrivato alla sua sesta stagione in Serie A, un'avventura iniziata nell'estate del 2021 quando l'Atalanta lo prelevò dall'AZ Alkmaar, dove giocava con suo fratello Peer, per 14 milioni. Dopo un inizio non semplice, il classe '98 è diventato un punto di riferimento per Gasperini con il quale ha conquistato l'Europa League nella storica finale di Dublino. Tuttavia, il feeling con la tifoseria si era ormai spezzato da mesi a causa della sua aperta volontà di lasciare Bergamo: un desiderio esaudito quella stessa estate quando gli orobici lo hanno ceduto alla Juventus.
5. Noa LangSe Koopmeiners sta vivendo un momento altalenante con la Juventus, Noa Lang non ha mai davvero avuto un buon feeling con il Napoli, in modo particolare con la tifoseria, soprattutto dopo i fischi assordanti e il suo gesto provocatorio durante la recente sfida contro la Lazio. Arrivato dal PSV nell'estate 2025 per 35 milioni, il suo rapporto con Antonio Conte non è mai sbocciato. Basti pensare alle sue famose parole rilasciate al termine della sfida di Champions League contro la sua ex squadra (finita con l'umiliante 6-1) "Ci ho parlato solo una volta". Un rapporto teso che ha spinto la società a cederlo già a gennaio al Galatasaray e che tutt'ora sembra proprio non trovare una tregua.
6. Donyell MalenFin dal suo arrivo nella Capitale sta stregando la Roma e tutta la Serie A. L'impatto che Donyell Malen ha avuto nel nostro campionato è semplicemente mostruoso. Gasperini cercava un attaccante di riferimento, l'olandese sta facendo molto di più. Il 10 maggio, grazie alla doppietta messa a segno contro il Parma nella vittoria per 2-3, ha raggiunge quota 13 gol in campionato, diventando l'acquisto di gennaio più prolifico di Serie A per numero di gol segnati, superando il precedente record di 12 gol detenuto da Mario Balotelli nella stagione 2013/2014. Un rendimento che ha spinto la società giallorossa ha riscattarlo dall'Aston Villa per 25 milioni di euro e, soprattutto, un rendimento che il classe '99 sta confermando in questo inizio di stagione. Ad oggi, infatti, il suo score parla di 27 reti in 34 presenze. Numeri semplicemente da capogiro.
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