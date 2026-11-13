Domani sera l'Olanda avrà il suo primo match point per la fase finale della Nations League: all'Amsterdam Arena, la squadra di Xavi se la vedrà contro la sorpresa Grecia (13 novembre). Se gli Oranje dovessero battere i Biancoazzurri allora avrebbero la certezza del passaggio del turno arrivando così alla sfida contro la Germania (16 novembre) con la mente più rilassata. La squadra di Jovanovic, dal canto suo, vuole continuare e stupire: se dovesse battere gli Oranje e, nello stesso tempo, la squadra di Jurgen Klopp non dovesse vincere contro la Serbia, allora la Nave Pirata arriverebbe sulla sua "Isola del Tesoro": i quarti della competizione.

"Olanda italiana": c'è molta Serie A tra i convocati di Xavi

1. Denzel Dumfries

Come accennato, sarà una "" quella che si presenterà alle sfide contro. Per le partite contro Biancoazzurri e(La Squadra), Xavi ha convocato 24 giocatori dei quali. Alcuni hanno lasciato il segno, altri invece si sono rivelate semplici meteore. Ecco la lista degli "olandesi italiani".La sua cessione al Real Madrid nell'ultima sessione di mercato è stato un durissimo colpo per l'Inter. Denzelè stato certamente l'ultimo olandese capace di lasciare un grande ricordo nella nostra Serie A. Un difensore che alla prima occasione si trasforma in un perfetto attaccante. Basti pensare ai suoi incredibili numeri con la maglia del Biscione: 207 presenze e ben 27 reti, 11 delle quali solo nella stagione 2024-25. Prestazione di grande livello che ai neroazzurri ha fruttato 2 scudetti, 3 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane. Prestazioni che, almeno fino ad ora, sta facendo fatica a ripetere nella sua prima stagione al Santiago Bernabeu: è ancora a secco di reti dopo 11 presenze.

AMSTERDAM, PAESI BASSI - 27 MARZO: Denzel Dumfries, dei Paesi Bassi, corre con il pallone sotto la pressione di Leo Ostigard, della Norvegia, durante l'amichevole internazionale tra Paesi Bassi e Norvegia alla Johan Cruijff Arena, il 27 marzo 2026 ad Amsterdam, nei Paesi Bassi. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

2. Tijjani Reijnders

Dalla sponda neroazzurro passiamo a quella rossonera.ha passato due stagioni con la maglia del Milan. In un periodo molto difficile per il Diavolo, il nativo di Zwolle è stato una delle pochissime note positive per il club di Gerry Cardinale, soprattutto nell'annata 2024-25, culminata con la conquista della Supercoppa Italiana contro l'Italia dopo che il Milan si era trovato sotto per 2-0. In quell'annata, il classe '98 mette a segno ben 15 reti vincendo anche il premio di Miglior Centrocampista della Serie A. Un rendimento che non è riuscito poi a confermare nella sua unica stagione al Manchester City.

AMSTERDAM, PAESI BASSI - 27 MARZO: Tijjani Reijnders, dei Paesi Bassi, festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante l'amichevole internazionale tra Paesi Bassi e Norvegia, disputata alla Johan Cruijff Arena il 27 marzo 2026 ad Amsterdam, nei Paesi Bassi. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

3. Justin Kluivert

Era arrivato con grandi premesse ma alla sua esperienza con la Roma non è stata esaltante. Forse perché Justinha pagato il peso del cognome che porta, anche se lo stesso giocatore ha sempre dichiarato il contrario. Il figlio di Patrick è arrivato nella Capitale nel 2018 con l'incarico di portare qualità e, soprattutto, gol al club giallorosso. Un compito che, in due stagioni all'ombra dell'Olimpico, non è riuscito ad assolvere: appena 9 reti in 68 presenze. Motivo per cui nell'estate 2020 l'olandese, ormai ai ferri corti con società e tifosi, è stato ceduto al Lipsia.

NAPOLI, ITALIA - 5 LUGLIO: Justin Kluivert dell'AS Roma in un duello con Kalidou Koulibaly della SSC Napoli durante la partita di Serie A tra SSC Napoli e AS Roma allo stadio San Paolo, il 5 luglio 2020 a Napoli, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

4. Teun Koopmeiners

Dai giocatori che hanno militato nel nostro campionato, passiamo a quelli che vi militano attualmente. Da quello più "anziano", ovvero Teun. L'attuale centrocampista della Juventus è arrivato alla sua sesta stagione in Serie A, un'avventura iniziata nell'estate del 2021 quando l'Atalanta lo prelevò dall'AZ Alkmaar, dove giocava con suo fratello Peer, per 14 milioni. Dopo un inizio non semplice, il classe '98 è diventato un punto di riferimento per Gasperini con il quale ha conquistato l'Europa League nella storica finale di Dublino. Tuttavia, il feeling con la tifoseria si era ormai spezzato da mesi a causa della sua aperta volontà di lasciare Bergamo: un desiderio esaudito quella stessa estate quando gli orobici lo hanno ceduto alla Juventus.

ISTANBUL, TURCHIA - 17 FEBBRAIO: Teun Koopmeiners della Juventus festeggia il primo gol della sua squadra durante la partita di andata degli spareggi a eliminazione diretta della UEFA Champions League 2025/26 tra Galatasaray A.S. e Juventus all'Ali Sami Yen Spor Kompleksi il 17 febbraio 2026 a Istanbul, Turchia. (Foto di Burak Kara/Getty Images)

5. Noa Lang

Se Koopmeiners sta vivendo un momento altalenante con la Juventus, Noanon ha mai davvero avuto un buon feeling con il Napoli, in modo particolare con la tifoseria, soprattutto dopo i fischi assordanti e il suo gesto provocatorio durante la recente sfida contro la Lazio. Arrivato dal PSV nell'estate 2025 per 35 milioni, il suo rapporto con Antonio Conte non è mai sbocciato. Basti pensare alle sue famose parole rilasciate al termine della sfida di Champions League contro la sua ex squadra (finita con l'umiliante 6-1) "Ci ho parlato solo una volta". Un rapporto teso che ha spinto la società a cederlo già a gennaio al Galatasaray e che tutt'ora sembra proprio non trovare una tregua.

NAPOLI, ITALIA - 07 GENNAIO: Noa Lang del SSC Napoli sembra deluso durante la serie A match tra SSC Napoli e Hellas Verona FC allo Stadio Diego Armando Maradona il 07 gennaio 2026 a Napoli, Italia. (Foto di Francesco Pecoraro/Getty Images)

6. Donyell Malen

Fin dal suo arrivo nella Capitale sta stregando la Roma e tutta la Serie A. L'impatto che Donyellha avuto nel nostro campionato è semplicemente mostruoso. Gasperini cercava un attaccante di riferimento, l'olandese sta facendo molto di più. Il 10 maggio, grazie alla doppietta messa a segno contro il Parma nella vittoria per 2-3, ha raggiunge quota 13 gol in campionato, diventando l'acquisto di gennaio più prolifico di Serie A per numero di gol segnati, superando il precedente record di 12 gol detenuto da Mario Balotelli nella stagione 2013/2014. Un rendimento che ha spinto la società giallorossa ha riscattarlo dall'Aston Villa per 25 milioni di euro e, soprattutto, un rendimento che il classe '99 sta confermando in questo inizio di stagione. Ad oggi, infatti, il suo score parla di 27 reti in 34 presenze. Numeri semplicemente da capogiro.